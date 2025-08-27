Muchas mujeres en Japón temen que la baja por paternidad afecte a los ingresos familiares

Una encuesta realizada a mujeres casadas de entre 20 y 59 años que trabajan a tiempo parcial reveló que más del 70 % no quiere que sus maridos tomen la baja por paternidad.

Sin holguras económica ni de tiempo

Una encuesta realizada por la empresa Mynavi a mujeres casadas de entre 20 y 59 años que trabajan a tiempo parcial reveló que un 72,4 % de las participantes con hijos y cuyos maridos nunca habían pedido la baja por paternidad no deseaban que sus cónyuges se tomasen dicho permiso.

La empresa de recursos humanos llevó a cabo este sondeo en línea en febrero de 2025 y recibió 1.712 respuestas válidas. Aproximadamente 3 de cada 4 mujeres no eran partidarias del permiso por paternidad.

La mayor proporción de mujeres que sí querían (o hubiesen querido) que sus maridos tomasen un permiso por paternidad se encontraba entre las que tenían hijos en edad preescolar, con un 37,4 %.

Por otro lado, al preguntarles sobre el grado de holgura que tenían en cuanto a finanzas y tiempo, el 36 % de las encuestadas respondió que no tenían margen en ninguno de los dos aspectos, una cifra que aumentó al 52,6 % entre las mujeres con hijos en edad preescolar.

Sekine Takahiro, investigador principal del Mynavi Career Research Lab, que llevó a cabo la encuesta, sugirió que el rechazo al permiso por paternidad no se debe a que no sea necesario, sino a que consideran que es muy difícil de tomar. Sekine explicó que “si el marido se toma un permiso de paternidad, los ingresos disminuirán, lo que obligará a sacrificar la holgura económica”.

Material de referencia

(Imagen del encabezado: Pixta.)