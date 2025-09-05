El aumento de precios empeora la alimentación infantil en familias con bajos ingresos

La continua subida de precios ha hecho que aumente casi un 10 % el número de niños que no pueden comer lo suficiente durante las vacaciones de verano y otras épocas sin clases, cuando no hay almuerzos escolares. Esta tendencia se observa también en el desayuno y la cena, lo que causa preocupación por la malnutrición de los niños en edad de crecer.

Aumenta el número de niños para los que “el comedor escolar es un salvavidas”

En junio de 2025, la ONG internacional Save the Children Japan realizó una encuesta entre 7.856 hogares con hijos en edad de crianza y bajos ingresos que habían utilizado alguna vez los servicios de la organización.

Cuando se les preguntó si sus hijos comían lo suficiente en cuatro ocasiones diferentes (desayuno, almuerzo cuando hay almuerzos escolares, almuerzo cuando no hay almuerzos escolares —como durante las vacaciones largas— y cena), el porcentaje de hogares que respondieron “no comen mucho” o “no comen” superó al del año anterior en todos los casos.

El almuerzo escolar, que proporciona una comida equilibrada, se considera “el sustento alimentario de los niños”. El 54,5 % de los hogares respondieron que los niños “no comen lo suficiente” o “no comen demasiado” cuando no hay almuerzo escolar, lo que supone un aumento de 8,8 puntos porcentuales con respecto al año anterior, casi un 10 %. Esto supone siete veces más que el 7,7 % de los hogares cuando hay almuerzos escolares. Por otro lado, el 38,8 % de los hogares respondió que “come lo suficiente” o “come más o menos”, lo que supone un descenso de 12,3 puntos con respecto a 2024.

Las respuestas “come lo suficiente” y “come más o menos” disminuyeron 11,6 puntos en el desayuno y 11,8 puntos en la cena.

Los hogares en situación de pobreza tienden a ver deteriorada la calidad de su alimentación debido al aumento de los precios. El 88,9 % de los hogares consideraban que “el aumento de los precios ha tenido un impacto muy negativo” o “algo negativo” en la alimentación y los hábitos alimentarios de sus hijos en comparación con hace un año.

También se come arroz, pescado y carne con menor frecuencia

El aumento de los precios no solo afecta a la cantidad, sino también al contenido de las comidas. En cuanto al arroz, cuyo precio se ha disparado desde el año pasado, cuando se preguntó por la frecuencia con la que los niños lo comían fuera de los comedores escolares, el 76,2 % respondió que había “disminuido” o “disminuido ligeramente” en comparación con el año anterior.

También se observa una disminución notable en la ingesta de proteínas, importantes para el crecimiento. El porcentaje de personas que respondieron que la frecuencia con la que los niños comían pescado y carne fuera del comedor escolar había “disminuido” o “disminuido ligeramente” fue del 65,4 %. El porcentaje de personas que respondieron que lo comían “casi todos los días” fue del 27,3 %, por debajo del 30 %.

En cuanto al “contenido del impacto” en la nutrición, en las respuestas múltiples, el 68,5 % mencionó la reducción o la eliminación de las comidas fuera de casa, seguido de la restricción de compras de refrigerios, verduras y frutas, carne y pescado, y alimentos básicos como el arroz, en ese orden.

Más del 70 % de los hogares en situación de precariedad mencionaron como medidas de apoyo deseadas “el envío periódico de alimentos, bancos de alimentos, comedores infantiles, etc.”. Casi el 70 % mencionó también “subvenciones para el almuerzo durante las vacaciones escolares, distribución de alimentos” y “reducción del impuesto sobre el consumo de alimentos y productos de primera necesidad”.

