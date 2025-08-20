Ciervos de Nara: un récord de 1.465 ejemplares impulsado por el turismo y las galletas

Los ciervos salvajes que habitan principalmente en el parque de Nara están protegidos como monumento natural nacional. En el censo realizado en julio de 2025 se confirmó un número récord de 1.465 ejemplares.

La Fundación para la Protección de los Ciervos de Nara llevó a cabo los días 15 y 16 de julio un censo en el parque de Nara en el que se contabilizaron 1.465 ciervos salvajes, 140 más que el año anterior. Se trata de la cifra más alta registrada desde que se comenzó a realizar este censo en 1953, con el mismo método. El desglose es el siguiente: 315 machos, 816 hembras y 334 crías.

En comparación con el año anterior, el número de machos se ha mantenido prácticamente igual, mientras que el número de crías nacidas ha aumentado en más de 100. La Asociación para la Protección de los Ciervos de Nara afirma que “según la tendencia observada hasta ahora, cuando hay abundancia de alimento crece el número de nacimientos. Se cree que el aumento de turistas extranjeros ha ocasionado que los ciervos coman más galletas, lo que ha provocado que se concentren en las zonas llanas y aumente la tasa de gestación”.

La dieta principal de los ciervos de Nara son plantas como el césped japonés. Las galletas para ciervos que se venden en el parque están hechas de salvado de arroz y harina de trigo, y se pueden dar como “aperitivo” a los animales.

Ante el aumento de turistas extranjeros, el responsable de la sociedad protectora afirma: “Los ciervos de Nara no están criados en libertad, sino que desde antiguo viven en el parque de Nara manteniendo una distancia adecuada con las personas. Si se acercan demasiado pueden causar daños, por lo que se pide mucha precaución”.

36 ciervos murieron en accidentes de tránsito

En el año transcurrido desde julio de 2024 murieron 140 ciervos, 10 más que el año anterior. La causa de la muerte fue un accidente de tránsito en 36 casos, 7 más que el año anterior, y la enfermedad en 30 casos. En cerca de la mitad de los casos no se pudo determinar la causa de la muerte debido al tiempo transcurrido desde el fallecimiento.

En el parque de Nara se produjeron 72 accidentes de tránsito en los que se vieron implicados ciervos durante el último año, lo que supone un aumento de 8 con respecto al año anterior. La mayoría, 23 de ellos, se produjeron en el tramo de la carretera nacional 369 entre el cruce este del edificio del Gobierno prefectural y la estación de Kintetsu Nara.

Material de referencia

(Imagen del encabezado: ciervos del parque de Nara.)