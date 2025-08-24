La población japonesa se redujo de nuevo en 2024

La población japonesa se redujo de nuevo en 2024Sociedad Economía
Según una encuesta sobre movimientos demográficos basada en el registro básico de residentes y publicada por el Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón, la población total del país, incluyendo a los residentes extranjeros, a 1 de enero de 2025 era de 124.330.690 personas, lo que supone un descenso interanual del 0,44 %.
La población japonesa disminuyó en 908.574 personas (un 0,75 %) respecto al año anterior, situándose en 120.653.227. Se trata del decimosexto año consecutivo de descenso de la población de japoneses desde el año 2009. Con la excepción de Tokio, que experimentó un aumento de 16.825 personas (un 0,13 %), la población disminuyó en las 46 prefecturas restantes. Las mayores tasas de descenso se registraron en Akita (1,91 %), Aomori (1,72 %), Kōchi (1,71 %) e Iwate (1,69 %), lo que indica una situación especialmente grave en la región del norte de Tōhoku.
En 2024, el número de nacimientos de japoneses fue de 687.689, lo que supone un mínimo histórico por noveno año consecutivo y la primera vez que la cifra cae por debajo de los 700.000. El “descenso natural” (muertes que superan a los nacimientos) se amplió por decimoséptimo año consecutivo, con una diferencia de 912.161 personas.
Por otro lado, la población de residentes extranjeros ha aumentado de forma significativa desde 2023, cuando se relajaron las restricciones de entrada al país impuestas a raíz de la pandemia de la COVID-19. El número de residentes extranjeros aumentó en 354.089 personas (un 10,65 %) hasta alcanzar los 3.677.463, la cifra más alta desde que comenzó a registrarse este dato en 2013.
La prefectura con la mayor población total (incluidos los extranjeros) es Tokio, con 14.002.534 personas. Le siguen la prefectura de Kanagawa, con 9.202.559 personas, y la de Osaka, con 8.771.961. La prefectura con la menor población es Tottori, con 534.003 habitantes, lo que representa menos de una veintiseisava parte de la población de Tokio.
La población total de las tres principales áreas metropolitanas (Tokio, Kansai y Nagoya), cifra que incluye a los residentes extranjeros, es de 66.008.727. Aunque ha disminuido por quinto año consecutivo, estas zonas siguen concentrando el 53,09 % de la población total del país. La concentración de residentes extranjeros en las grandes ciudades es aún más pronunciada, ya que el 68,58 % vive en estas tres áreas metropolitanas.
Prefecturas con mayor y menor población (total de residentes)
|Tokio
|14.002.534
|Tottori
|534.003
|Kanagawa
|9.202.559
|Shimane
|642.590
|Osaka
|8.771.961
|Kōchi
|664.863
|Aichi
|7.483.755
|Tokushima
|700.409
|Saitama
|7.374.294
|Fukui
|746.690
|Chiba
|6.311.579
|Saga
|794.252
|Hyōgo
|5.393.607
|Yamanashi
|801.056
|Fukuoka
|5.086.957
|Wakayama
|901.193
|Hokkaidō
|5.044.825
|Akita
|907.593
|Shizuoka
|3.575.704
|Kagawa
|939.965
Fuente: Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón.
Prefecturas con mayor y menor población extranjera
|Tokio
|721.223
|Akita
|5.753
|Osaka
|328.128
|Tottori
|6.005
|Aichi
|321.905
|Kōchi
|6.661
|Kanagawa
|284.889
|Aomori
|8.415
|Saitama
|257.656
|Tokushima
|8.769
|Chiba
|227.013
|Wakayama
|10.032
|Hyōgo
|140.102
|Yamagata
|10.318
|Shizuoka
|120.111
|Shimane
|10.455
|Fukuoka
|111.461
|Iwate
|11.163
|Ibaraki
|100.188
|Saga
|11.175
Fuente: Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón.
Ministerio de Interior y Comunicaciones: Población, movimiento demográfico y número de hogares según el registro básico de residentes (en japonés).
