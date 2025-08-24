La población japonesa se redujo de nuevo en 2024

Japón registró en 2024 un descenso de casi 910.000 ciudadanos, y se espera que para 2025 se sitúe en torno a los 120 millones.

Según una encuesta sobre movimientos demográficos basada en el registro básico de residentes y publicada por el Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón, la población total del país, incluyendo a los residentes extranjeros, a 1 de enero de 2025 era de 124.330.690 personas, lo que supone un descenso interanual del 0,44 %.

La población japonesa disminuyó en 908.574 personas (un 0,75 %) respecto al año anterior, situándose en 120.653.227. Se trata del decimosexto año consecutivo de descenso de la población de japoneses desde el año 2009. Con la excepción de Tokio, que experimentó un aumento de 16.825 personas (un 0,13 %), la población disminuyó en las 46 prefecturas restantes. Las mayores tasas de descenso se registraron en Akita (1,91 %), Aomori (1,72 %), Kōchi (1,71 %) e Iwate (1,69 %), lo que indica una situación especialmente grave en la región del norte de Tōhoku.

En 2024, el número de nacimientos de japoneses fue de 687.689, lo que supone un mínimo histórico por noveno año consecutivo y la primera vez que la cifra cae por debajo de los 700.000. El “descenso natural” (muertes que superan a los nacimientos) se amplió por decimoséptimo año consecutivo, con una diferencia de 912.161 personas.

Por otro lado, la población de residentes extranjeros ha aumentado de forma significativa desde 2023, cuando se relajaron las restricciones de entrada al país impuestas a raíz de la pandemia de la COVID-19. El número de residentes extranjeros aumentó en 354.089 personas (un 10,65 %) hasta alcanzar los 3.677.463, la cifra más alta desde que comenzó a registrarse este dato en 2013.

La prefectura con la mayor población total (incluidos los extranjeros) es Tokio, con 14.002.534 personas. Le siguen la prefectura de Kanagawa, con 9.202.559 personas, y la de Osaka, con 8.771.961. La prefectura con la menor población es Tottori, con 534.003 habitantes, lo que representa menos de una veintiseisava parte de la población de Tokio.

La población total de las tres principales áreas metropolitanas (Tokio, Kansai y Nagoya), cifra que incluye a los residentes extranjeros, es de 66.008.727. Aunque ha disminuido por quinto año consecutivo, estas zonas siguen concentrando el 53,09 % de la población total del país. La concentración de residentes extranjeros en las grandes ciudades es aún más pronunciada, ya que el 68,58 % vive en estas tres áreas metropolitanas.

Prefecturas con mayor y menor población (total de residentes)

Tokio 14.002.534 Tottori 534.003 Kanagawa 9.202.559 Shimane 642.590 Osaka 8.771.961 Kōchi 664.863 Aichi 7.483.755 Tokushima 700.409 Saitama 7.374.294 Fukui 746.690 Chiba 6.311.579 Saga 794.252 Hyōgo 5.393.607 Yamanashi 801.056 Fukuoka 5.086.957 Wakayama 901.193 Hokkaidō 5.044.825 Akita 907.593 Shizuoka 3.575.704 Kagawa 939.965

Fuente: Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón.

Prefecturas con mayor y menor población extranjera

Tokio 721.223 Akita 5.753 Osaka 328.128 Tottori 6.005 Aichi 321.905 Kōchi 6.661 Kanagawa 284.889 Aomori 8.415 Saitama 257.656 Tokushima 8.769 Chiba 227.013 Wakayama 10.032 Hyōgo 140.102 Yamagata 10.318 Shizuoka 120.111 Shimane 10.455 Fukuoka 111.461 Iwate 11.163 Ibaraki 100.188 Saga 11.175

Fuente: Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón.

Material de referencia

Ministerio de Interior y Comunicaciones: Población, movimiento demográfico y número de hogares según el registro básico de residentes (en japonés).

