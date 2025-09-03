Solo el 40 % de los japoneses solteros de entre 20 y 29 años quiere tener hijos

Según una encuesta realizada a hombres y mujeres japoneses de entre 20 y 59 años, excepto estudiantes, poco menos del 40 % de los solteros en la veintena desean tener hijos.

El motivo principal es económico

Mynavi (Tokio), empresa de servicios de recursos humanos, realizó una encuesta a través de internet en abril de 2025 sobre el deseo de tener hijos. Se recibieron 2.930 respuestas válidas de hombres y mujeres solteros sin hijos.

Entre los encuestados solteros que nunca se han casado, el 39,7 % de aquellos entre 20 y 29 años y el 30,8 % de las personas de entre 30 y 39 años respondieron que querían tener hijos. En la franja de 20 a 29 años, el porcentaje descendió 8,4 puntos con respecto a 2023.

Cuando se pidió a las personas que respondieron “no quiero tener hijos” que dieran razones con respuestas múltiples, la más elegida entre los veinteañeros fue “criar a un hijo cuesta mucho dinero”, con un 41,4 %. Le siguió “no tengo confianza en mi capacidad para criarlo”, con un 40,7 %. La empresa concluye que “la inseguridad económica podría estar frenando el deseo de tener hijos”.

Por otro lado, en la pregunta sobre la opinión de los solteros sobre el matrimonio, el 48,0 % de los encuestados de entre 20 y 29 años respondió que “considero el matrimonio necesario”, frente al 38,9 % de aquellos entre 30 y 39 años, el 27,7 % de los encuestados entre 40 y 49 años y el 23,2 % de los de entre 50 y 59 años. El porcentaje de personas en la veintena y la treintena que opinan así ha disminuido más de diez puntos respectivamente en comparación con 2022, lo que pone de manifiesto un cambio notable en la actitud hacia el matrimonio.

(Imagen del encabezado: Pixta.)