Fideos fríos y anguila, dos opciones populares para soportar el caluroso verano japonés

“¡Qué calor! ¡Qué pereza! ¡No tengo energía! Pero hay que comer algo...”. Lo primero que nos viene a la mente en momentos así, en Japón, son los fideos fríos, que se deslizan suavemente por la garganta.

En una encuesta sobre la cocina de verano realizada por Rakuten Recipe, página web de recetas operada por el Grupo Rakuten, los “platos de fideos fríos y refrescantes” obtuvieron un 73 % de preferencia, triplicando el 27 % de los “platos sustanciosos para recuperar la energía”, una victoria abrumadora. Los fideos, que se deslizan fácilmente por la garganta y brindan una sensación de frescura, ganaron en medio del calor abrasador del verano, que reduce el apetito. Al observar el apoyo a los fideos fríos por género, se puede ver que son especialmente populares entre las mujeres, con un 78 % frente al 68 % masculino.

Entre los platos de fideos refrescantes que se prefieren (opción de respuesta múltiple), el “hiyashi chūka” (fideos fríos chinos), con 1.986 votos, y el “sōmen” (fideos finos de trigo), con 1.930 votos, ocuparon el primer y segundo lugar. Los seguían el “soba” (fideos de trigo sarraceno), con 1.417 votos, y el “reimen” (fideos fríos coreanos) con 1.174 votos.

El plato para reponer la energía preferido fue, como era de esperar, el “unagi” o “unadon” (anguila a la parrilla con salsa de soja endulzada, servida sobre arroz) con 1.451 votos. Este apoyo superó con creces los 1.119 votos del “nebaneba don” (arroz con ingredientes pegajosos como el ñame rallado, el natto o la okra).

Cuando se preguntó a los encuestados sobre los ingredientes que más les gusta comer en verano, el más popular fue el tomate, con 841 votos. También se situaron entre los primeros puestos el pepino y la berenjena, lo que parece indicar que mucha gente quiere comer verduras de verano para mantenerse en forma.

La encuesta se realizó entre los usuarios de Rakuten Recipe entre finales de junio y principios de julio. Se recibieron 2.976 respuestas.

Material de referencia (en japonés)

Encuesta sobre cocina de verano de Rakuten Recipe.

