Aumenta el uso de sombrilla entre los hombres para protegerse de la hipertermia

Debido a la ola de calor sin precedentes del 2025, el número de hombres que se han sumado al uso de sombrillas va en aumento. En el pasado, la sombrilla era un accesorio femenino que servía para mantener una piel bella, pero ahora se considera una herramienta para protegerse de los golpes de calor.

Según una encuesta realizada por el fabricante de paraguas Waterfront (Shibuya, Tokio) a 1.000 hombres y mujeres de entre 20 y 69 años, el 11,9 % de los encuestados ha comenzado a usar sombrilla en 2025. Aproximadamente la mitad eran hombres, muchos de ellos en la treintena.

Dado que el uso de sombrillas ya está muy extendido entre las mujeres, el porcentaje de debutantes este año es bajo, pero parece que los hombres, que hasta ahora no tenían sombrillas, se han decidido a comprarlas debido al calor inaguantable.

La razón más común para haber empezado a usar sombrilla fue “para prevenir la hipertermia” (74,8 %), muy por delante de “para prevenir las quemaduras solares” (51,4 %). Esto indica que la función que se busca en una sombrilla está pasando del “cuidado estético” a la “seguridad y comodidad”.

El 83,5 % de los encuestados respondió que no les importaba (poco o nada) que los demás los vieran usar sombrilla, pero se observaron claras diferencias entre hombres y mujeres. Los hombres, aunque comprenden la eficacia de las sombrillas, parecen tener aún barreras psicológicas.

