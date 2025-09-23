La escasez de la paparda del Pacífico, un sabor del otoño japonés

En los últimos años el volumen de pesca de sanma (paparda del Pacífico) ha variado entre las 20.000 y las 40.000 toneladas, muy lejos de las 200.000 de principios de la década de 2010. La Agencia de Pesca de Japón prevé que la captura de sanma de esta temporada “se mantendrá en un nivel bajo, similar al del año pasado”.

Antes en las pescaderías se podía encontrar sanma de buen tamaño por unos 100 yenes la pieza. Hoy día, ese “pescado de las masas” parece algo del pasado, y en los últimos años, el precio a menudo se ha elevado a alrededor de 300 yenes, incluso en temporada alta.

El siguiente gráfico muestra las tendencias en el volumen de pesca y el precio del sanma (por 10 kg). Desde 2001 hasta 2014, la captura fue de aproximadamente 200.000 toneladas casi todos los años, pero disminuyó a alrededor de 100.000 toneladas de 2015 a 2018, y ha caído por debajo de las 50.000 toneladas desde 2019. El hamane, el precio al por mayor en el puerto de descarga, que solía ser de unos 1.000 yenes por 10 kg, se disparó a unos 6.000 yenes en 2021 y 2022.

Las razones de la escasez incluyen el cambio en las zonas de pesca debido al aumento de la temperatura del agua del mar, la disminución de los recursos debido a la sobrepesca y la presencia de barcos pesqueros extranjeros. En 2008, cuando las capturas rondaban las 300.000 toneladas, los bancos de sanma se movían gradualmente hacia el sur a lo largo de la costa, desde Hokkaidō hasta la prefectura de Ibaraki. En los últimos años, sin embargo, las principales zonas de pesca se han trasladado a alta mar, muy al este de Hokkaidō, en un área donde la pesca solo puede comenzar uno o dos días después de que los barcos salgan del puerto. La disminución de las capturas se debe a que los bancos de peces son escasos y el número de operaciones de pesca y de descargas se ha reducido.

A través de acuerdos con la Comisión de Pesca del Pacífico Norte (NPFC, por sus siglas en inglés), que gestiona los recursos pesqueros a nivel internacional, la cuota de pesca de sanma fijada por la Agencia de Pesca para 2025 es de 95.623 toneladas, un 10 % menos que el año anterior. Es la primera vez que la cuota cae por debajo de las 100.000 toneladas desde que se estableció en 1997. Sin embargo, se prevé que la captura real será incluso menor.



El siguiente gráfico muestra los puertos con mayor pesca y su porcentaje en el total de capturas de 2024. En puertos como Kushiro, Miyako, Onahama y Chōshi, que solían tener grandes capturas, el volumen se ha reducido a menos de 100 toneladas.

Según la Agencia de Pesca, Taiwán es el país o región que más sanma pesca en el Pacífico Norte, seguido de China, con Japón en tercer lugar. En los últimos años, Rusia ha reducido significativamente sus capturas, ya que las zonas de pesca se han alejado de su zona económica exclusiva de 200 millas náuticas y se han trasladado a alta mar. Se dice que la pesca de sanma de Taiwán se descarga principalmente en forma congelada, y el porcentaje de exportaciones es alto, principalmente a Corea del Sur, Japón y China.

