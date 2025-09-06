Los japoneses de la generación Z beben menos: ¿el fin de la ‘nominication’?

La generación Z no comprende esa mentalidad de sus mayores acerca de tomarse una copa tras el trabajo, como premio por el esfuerzo del día. Un 60 % declara apenas beber alcohol, sin señalar ninguna razón concreta, y no ver las invitaciones de sus jefes a beber como “premio” en absoluto.

Una encuesta sobre el consumo de alcohol realizada en julio por MERY (Chiyoda-ku, Tokio), empresa de estudios de mercado especializada en la Generación Z, preguntó a 300 personas de entre 20 y 29 años sobre la frecuencia con que consumen alcohol. La respuesta más repetida, con un 44,0 %, fue “No bebo”. Si se suma a esta cifra el porcentaje de personas que beben “menos de una vez al mes”, el grupo de aquellos encuestados que rara vez beben alcanza un total del 59,3 %.

Por otro lado, quienes beben “de cuatro a seis veces por semana” representan un 10,3 % del total, mientras que los que lo hacen “casi todos los días” son el 7,7 %, lo que significa que el grupo de los que consideran que beber es algo normal no llega al 20 %.

Cuando se preguntó a quienes no beben, lo hacen menos de una vez al mes o entre 1 y 3 veces al mes por las razones para ello, la respuesta más común fue “No hay ninguna razón en particular”, con un 33,7 %. Las siguientes respuestas más frecuentes fueron “No tengo mucho aguante físico”, con un 24 %, “Disfruto sin beber”, con un 22,6 %, y “No me gusta el sabor”, con un 21,6 %.

Entre quienes sí prefieren beber, dicho sea de paso, las bebidas alcohólicas más populares son el chūhai o sour, con un 59,5 %, la cerveza con un 43,5 % y el vino con un 27,4 %.

En cuanto a la eficacia de la nominication (la idea de que el alcohol facilita las relaciones y la comunicación en el lugar de trabajo), las opiniones negativas prevalecieron con un margen de 6 a 4.

