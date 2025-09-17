Los nacimientos del primer semestre alcanzan un mínimo histórico; las muertes aceleran el descenso de la población

El número de nacimientos en la primera mitad de 2025 se situó en 339.000, por debajo de los 400.000 por cuarto año consecutivo. La disminución de la tasa de natalidad no da señales de detenerse.

Según los datos preliminares de las Estadísticas de los movimiento demográficos publicadas por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, el número de nacimientos entre enero y junio de 2025 fue de 339.280, lo que supone un descenso del 3,1 % (10.794) en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto indica el cuarto año consecutivo en el que la cifra cae por debajo de los 400.000; se ha establecido así un nuevo mínimo histórico para la primera mitad del año.

Por otro lado, el número de fallecimientos aumentó un 3,1 %, hasta alcanzar los 836.818. La disminución natural, calculada restando el número de los nacimientos del de fallecimientos, fue de 497.538, lo cual indica una aceleración en el descenso de la población. Además, el número de matrimonios, un “indicador por adelantado” de los nacimientos, se redujo un 4,0 %, hasta alcanzar las 238.561 parejas, lo que suscita preocupación por un descenso aún mayor.

El número anual de nacimientos cayó por primera vez por debajo de los 800.000 en 2022, y en 2024 descendió por debajo de los 700.000, hasta los 686.061, lo que supuso un nuevo mínimo histórico por noveno año consecutivo. Las cifras preliminares publicadas incluyen a los residentes extranjeros en Japón y a los ciudadanos japoneses que viven en el extranjero. Las cifras definitivas, que se publicarán más adelante, solo incluirán a los ciudadanos japoneses que viven en Japón y tienden a ser inferiores a las cifras preliminares.

Movimientos demográficos de Japón (primera mitad)

2025 2024 Número de nacimientos 339.280 350.074 Muertes 836.818 811.819 Aumento/disminución natural (personas) -497.538 -461.745 Matrimonios 238.561 248.513 Divorcios 93.755 97.811

Recopilado por el Departamento Editorial de nippon.com a partir de las Estadísticas de los movimientos demográficos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.

(Imagen del encabezado: Pixta.)