Los japoneses crecen: 10 cm más altos y 5-10 kg más pesados que hace un siglo

2025 marca el centenario del comienzo la era Shōwa. En estos cien años la estatura media de los japoneses ha aumentado más de diez centímetros, y la de las japonesas casi ocho.

El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón registra anualmente la estatura y el peso promedio de los estudiantes en sus estadísticas de salud escolar desde el año fiscal 1900 (era Meiji 33). No hay registros de los años 1940 a 1947. La estatura promedio de los jóvenes de 17 años en 1926 era de 160,6 cm para los hombres y 150,3 cm para las mujeres. En 2024 estas cifras alcanzaron los 170,8 cm y 158,0 cm, respectivamente, lo que representa un aumento de 10,2 cm para los hombres y 7,7 cm para las mujeres.

En cuanto al peso, el promedio para hombres de 17 años en el año fiscal 1926 era de 52,5 kg, mientras que en 2024 fue de 62,2 kg. Entre las mujeres, el peso promedio aumentó de 48,0 kg en 1926 a 52,5 kg en 2024. Estos datos muestran un incremento de 9,7 kg para los hombres y 4,5 kg para las mujeres.

Como dato adicional, en el año fiscal 1900 la estatura y el peso promedio para los jóvenes de 17 años eran de 157,9 cm y 50,0 kg para los hombres, y de 147,0 cm y 47,0 kg para las mujeres.

Los datos de esta encuesta ilustran claramente la escasez de alimentos que sufrió Japón tras la Segunda Guerra Mundial. En el año fiscal 1948, el varón medio de 17 años medía 160,6 centímetros y pesaba 51,7 kilogramos. En comparación con 1939, la estatura había disminuido en 1,9 centímetros y el peso en 2,2 kilogramos.

La mejora física tras la guerra continuó tanto en altura como en peso hasta aproximadamente 1995, sin que se observaran cambios significativos en los últimos 30 años siguientes.

Menos personas obesas en comparación con otros países

Según la Encuesta nacional de salud y nutrición (2023) del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, la proporción de personas obesas (IMC de 25 o superior) de 20 años o más era del 31,5 % en el caso de los hombres y del 21,1 % en el de las mujeres. Esta proporción aumenta con la edad; entre las personas de 60 años, el 35 % de los hombres y el 25 % de las mujeres se clasifican como obesos.

Sin embargo, a nivel internacional, Japón se encuentra entre los países con menor índice de obesidad. Según un estudio publicado en una revista médica británica en 2017, entre los países con una población superior a los 100 millones de habitantes, los índices de obesidad más elevados se dan en países como Estados Unidos, México, Rusia, Brasil y Egipto. Japón se encuentra en el grupo medio en el caso de los hombres y en el grupo inferior en el de las mujeres, y ambos sexos tienen una proporción de personas obesas inferior a la de China.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: Pixta.)