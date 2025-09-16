El verano de 2025, el más caluroso en Japón desde que existen registros

La temperatura media en Japón entre junio y agosto fue 2,36 grados centígrados más alta que en un año normal.

La Agencia Meteorológica de Japón anunció que la temperatura media de este verano (de junio a agosto) fue 2,36 ºC superior al nivel normal (calculado a partir del promedio de 30 años hasta 2020), lo que lo convierte en el verano más caluroso desde que se iniciaron los registros en 1898. El promedio de este año supera ampliamente a los veranos más calurosos registrados en 2023 y 2024, cuando las temperaturas fueron 1,76 ºC más altas de lo normal.

Durante el verano de 2025, la corriente en chorro del oeste fluyó en general más al norte de lo habitual, lo que trajo consigo aire cálido que elevó notablemente las temperaturas en el norte, este y oeste de Japón. De las 153 estaciones meteorológicas del país, 132 registraron la temperatura media de verano más alta desde que se tienen registros.

El desglose por meses muestra que en junio y julio las temperaturas se situaron 2,34 °C y 2,89 °C por encima de lo normal respectivamente, marcando un máximo histórico en ambos casos. En agosto, por otra parte, se situó 1,84 °C por encima de lo normal, el segundo nivel más alto desde que existen registros.

El 5 de agosto se registró una temperatura de 41,8 °C en la ciudad de Isesaki, en la prefectura de Gunma. Es la temperatura más alta jamás registrada en Japón. En 2025, se alcanzaron los 40 °C o más en 30 localidades de 13 prefecturas a lo largo de nueve días. Se trata del mayor número de prefecturas y localidades desde que se empezaron a recopilar estadísticas comparables en 2010.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: mujeres en yukata usan ventiladores portátiles mientras caminan por la calle Nakamise de Asakusa, en Tokio. © Reuters.)