Colores de otoño: la previsión del cambio de hoja en Japón para 2025
De norte a sur, de alto a bajo
Desde finales de otoño a principios de invierno, las hojas de los árboles caducifolios de Japón se tiñen de vivos colores, deleitando a los transeúntes antes de caer al suelo. A diferencia del frente de las flores de cerezo, que se mueve hacia el norte en primavera, la transformación de otoño se expande gradualmente hacia el sur desde Hokkaidō, y desde los terrenos más altos hasta las ciudades de los valles.
Según la previsión realizada el 2 de septiembre por la Corporación Meteorológica de Japón, debido a unas temperaturas un tanto altas a lo largo del país, el follaje rojo y amarillo alcanzará su auge más tarde en 2025 de lo que lo hace en un año normal.
Follaje amarillo
Muchos árboles de ginkgo biloba, con sus brillantes tonos amarillos de otoño, crecen a lo largo de avenidas y parques, y se han convertido así en símbolo del otoño urbano. En muchas partes de Japón al sur de Tōhoku el follaje amarillo llegará a mediados o finales de noviembre.
Previsión de las fechas del follaje amarillo por ciudad
|Ciudad
|Fecha
|Ajuste (días tarde)
|Sapporo
|6 de noviembre
|Más o menos normal (2)
|Aomori
|6 de noviembre
|Más o menos normal (4)
|Sendai
|29 de noviembre
|Más o menos normal (6)
|Tokio
|26 de noviembre
|Más o menos normal (3)
|Kanazawa
|11 de noviembre
|Más o menos normal (1)
|Nagano
|15 de noviembre
|Más o menos normal (5)
|Nagoya
|18 de noviembre
|Más o menos normal (0)
|Kyoto
|28 de noviembre
|Más o menos normal (4)
|Osaka
|24 de noviembre
|Más o menos normal (2)
|Wakayama
|27 de noviembre
|Más o menos normal (4)
|Hiroshima
|21 de noviembre
|Más o menos normal (6)
|Kōchi
|17 de noviembre
|Más o menos normal (2)
|Fukuoka
|28 de noviembre
|Tarde (8)
|Kagoshima
|28 de noviembre
|Más o menos normal (3)
Follaje rojo
Las hojas rojas suelen aparecer algo más tarde que las amarillas. Se espera que lleguen al menos diez días más tarde a Sapporo y Nagano debido al calor residual del verano.
Previsión de las fechas del follaje rojo por ciudad
|Ciudad
|Fecha
|Ajuste (días tarde)
|Sapporo
|7 de noviembre
|Tarde (10)
|Aomori
|14 de noviembre
|Más o menos normal (1)
|Sendai
|26 de noviembre
|Más o menos normal (5)
|Tokio
|30 de noviembre
|Más o menos normal (2)
|Kanazawa
|30 de noviembre
|Más o menos normal (6)
|Nagano
|23 de noviembre
|Tarde (11)
|Nagoya
|3 de diciembre
|Más o menos normal (5)
|Kioto
|12 de diciembre
|Tarde (7)
|Osaka
|4 de diciembre
|Más o menos normal (3)
|Wakayama
|13 de diciembre
|Tarde (7)
|Hiroshima
|28 de noviembre
|Más o menos normal (6)
|Kōchi
|10 de diciembre
|Tarde (8)
|Fukuoka
|9 de diciembre
|Tarde (8)
|Kagoshima
|12 de diciembre
|Más o menos normal (-3)
Material de referencia
- Previsión del follaje de otoño de la Corporación Meteorológica de Japón, 2025.
- Página web Navi sobre el follaje de otoño, con las mejores fechas para ver las hojas de la estación en 700 localidades de todo Japón, de la Corporación Meteorológica de Japón.
(Imagen del encabezado: el follaje de otoño en el valle Kōrankei, en Toyota, Aichi - © Jiji.)