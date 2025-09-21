Colores de otoño: la previsión del cambio de hoja en Japón para 2025

Las mejores fechas para disfrutar del follaje otoñal en distintas regiones de Japón este año.

De norte a sur, de alto a bajo

Desde finales de otoño a principios de invierno, las hojas de los árboles caducifolios de Japón se tiñen de vivos colores, deleitando a los transeúntes antes de caer al suelo. A diferencia del frente de las flores de cerezo, que se mueve hacia el norte en primavera, la transformación de otoño se expande gradualmente hacia el sur desde Hokkaidō, y desde los terrenos más altos hasta las ciudades de los valles.

Según la previsión realizada el 2 de septiembre por la Corporación Meteorológica de Japón, debido a unas temperaturas un tanto altas a lo largo del país, el follaje rojo y amarillo alcanzará su auge más tarde en 2025 de lo que lo hace en un año normal.

Follaje amarillo

Muchos árboles de ginkgo biloba, con sus brillantes tonos amarillos de otoño, crecen a lo largo de avenidas y parques, y se han convertido así en símbolo del otoño urbano. En muchas partes de Japón al sur de Tōhoku el follaje amarillo llegará a mediados o finales de noviembre.



Previsión de las fechas del follaje amarillo por ciudad

Ciudad Fecha Ajuste (días tarde) Sapporo 6 de noviembre Más o menos normal (2) Aomori 6 de noviembre Más o menos normal (4) Sendai 29 de noviembre Más o menos normal (6) Tokio 26 de noviembre Más o menos normal (3) Kanazawa 11 de noviembre Más o menos normal (1) Nagano 15 de noviembre Más o menos normal (5) Nagoya 18 de noviembre Más o menos normal (0) Kyoto 28 de noviembre Más o menos normal (4) Osaka 24 de noviembre Más o menos normal (2) Wakayama 27 de noviembre Más o menos normal (4) Hiroshima 21 de noviembre Más o menos normal (6) Kōchi 17 de noviembre Más o menos normal (2) Fukuoka 28 de noviembre Tarde (8) Kagoshima 28 de noviembre Más o menos normal (3)

Follaje rojo

Las hojas rojas suelen aparecer algo más tarde que las amarillas. Se espera que lleguen al menos diez días más tarde a Sapporo y Nagano debido al calor residual del verano.



Previsión de las fechas del follaje rojo por ciudad

Ciudad Fecha Ajuste (días tarde) Sapporo 7 de noviembre Tarde (10) Aomori 14 de noviembre Más o menos normal (1) Sendai 26 de noviembre Más o menos normal (5) Tokio 30 de noviembre Más o menos normal (2) Kanazawa 30 de noviembre Más o menos normal (6) Nagano 23 de noviembre Tarde (11) Nagoya 3 de diciembre Más o menos normal (5) Kioto 12 de diciembre Tarde (7) Osaka 4 de diciembre Más o menos normal (3) Wakayama 13 de diciembre Tarde (7) Hiroshima 28 de noviembre Más o menos normal (6) Kōchi 10 de diciembre Tarde (8) Fukuoka 9 de diciembre Tarde (8) Kagoshima 12 de diciembre Más o menos normal (-3)

