La ceremonia de mayoría de edad del príncipe Hisahito, la primera para un varón de la Familia Imperial en 40 años

El 6 de septiembre el príncipe Hisahito celebrará su ceremonia de mayoría de edad al cumplir 19 años. La anterior ceremonia de este tipo con un miembro varón de la Familia Imperial fue la de su padre, el príncipe Akishino, en 1985.

La primera ceremonia de este tipo en 40 años

El príncipe Hisahito, único hijo varón del príncipe heredero Akishino y sobrino del emperador Naruhito, celebrará su ceremonia de mayoría de edad el 6 de septiembre. Aunque alcanzó la mayoría de edad en septiembre del año pasado, la ceremonia se pospuso un año debido a que se estaba preparando para los exámenes de acceso a la universidad. Se trata de la primera ceremonia de mayoría de edad de un miembro masculino de la familia imperial en 40 años, desde la de su padre.

Resumimos el desarrollo de la jornada, incluyendo fotografías del actual emperador y del príncipe Akishino (en ese momento, a sus 20 años) en sus respectivas ceremonias de mayoría de edad.

Ceremonia de entrega del tocado kanmuri

Un enviado del emperador entrega al príncipe su tocado kanmuri de mayoría de edad.



El príncipe Naruhito (el emperador actual) recibe el tocado kanmuri de mayoría de edad de manos del enviado del emperador el 23 de febrero de 1980. (Jiji Press)

Ceremonia de uso del tocado kanmuri (Kakan no Gi)

Ceremonia en la que el príncipe luce el tocado kanmuri de mayoría de edad como prueba de haber alcanzado la edad adulta.

La fotografía del encabezado muestra al príncipe Akishino hace cuarenta años, cuando cambió su tocado kūchō kokusaku por el tocado enbi no ei (cola de golondrina) como miembro adulto de la Familia Imperial.



Ceremonia de mayoría de edad del príncipe Akishino el 30 de noviembre de 1985. A la izquierda, con el atuendo para menores; a la derecha, con el atuendo para adultos. (Kyōdo Images)

Una vez finalizada la ceremonia, el príncipe se dirige en carruaje a los tres santuarios que se encuentran dentro del Palacio Imperial.



El príncipe Akishino se dirige en carruaje a los tres santuarios del Palacio Imperial el 30 de noviembre de 1985. (Jiji Press)

La Agencia de la Casa Imperial mantiene cuatro carruajes ceremoniales. El príncipe Hisahito viajará en el cuarto carruaje, que utilizó el príncipe Akishino durante su ceremonia de mayoría de edad. Fue fabricado en Japón en 1913.



El carruaje ceremonial en el que viajará el príncipe Hisahito. (Jiji Press)

Ceremonia de visita a los tres santuarios

El príncipe rinde culto en los tres santuarios del Palacio Imperial, incluido el santuario Kashiko-dokoro, consagrado a Amaterasu Ōmikami, con el tocado kanmuri y otras insignias de la Ceremonia de la Mayoría de Edad.



El príncipe Akishino, de camino a los tres santuarios del Palacio Imperial el 30 de noviembre de 1985.

Audiencia imperial (Chōken no Gi)

El príncipe celebra su mayoría de edad en una audiencia con el emperador Naruhito y la emperatriz Masako en el Matsu-no-ma (Salón del pino), el salón principal del Palacio Imperial.

Concesión del Gran Cordón

El emperador Naruhito le concede al príncipe el Gran Cordón de la Orden Suprema del Crisantemo.



El entonces príncipe Naruhito con el Gran Cordón de la Orden Suprema del Crisantemo el 23 de febrero de 1980. (Jiji Press)

Las actividades posteriores incluirán reuniones con el gran mayordomo de la Agencia de la Casa Imperial, Nishimura Yasuhiko, y con el emperador emérito Akihito y la emperatriz emérita Michiko, así como un banquete oficial.

El príncipe Hisahito visitará el Gran Santuario de Ise, en la prefectura de Mie, y el sepulcro del emperador Jimmu, en la ciudad de Kashihara, prefectura de Nara, el día 8. El día 9 visitará la tumba del emperador Shōwa en Hachiōji, Tokio, y el 10 celebrará un almuerzo al que estarán invitados el primer ministro Ishiba Shigeru y otras personalidades.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: el príncipe Akishino, tras cambiar su tocado de menor por el tocado de adulto durante su Ceremonia de Mayoría de Edad; 30 de noviembre de 1985, Palacio Imperial, Shunjū-no-ma – Kyōdo Images.)