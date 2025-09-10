Oda Tokito consigue su Grand Slam de oro en tenis en silla de ruedas

Con solo 19 años y tres meses, la estrella del tenis en silla de ruedas Oda Tokito ha logrado un Grand Slam de oro después de ganar los cuatro grandes torneos y un título paralímpico.

El chico de oro

El jugador de tenis en silla de ruedas japonés Oda Tokito derrotó al argentino Gustavo Fernández en un reñido partido a tres sets el 6 de septiembre y se hizo con el título del Abierto de Estados Unidos por primera vez. Con esta victoria, a sus 19 años y tres meses, ya ha ganado los cuatro grandes torneos, así como un título paralímpico, un logro conocido como Golden Slam (Grand Slam de oro). Kunieda Shingo, a quien Oda consideraba un héroe durante su niñez, consiguió su Grand Slam de oro en 2022.

Cuando Oda hizo su debut en un gran torneo en el Abierto de Francia de 2022, fue derrotado por Kunieda en semifinales. Sin embargo, en 2023 ganó el Abierto de Francia con tan solo 17 años y 33 días, una edad récord. Fue la primera de tres victorias consecutivas en dicho torneo. También ganó Wimbledon en 2023 y 2025, y el Abierto de Australia en 2024, sumando un total de siete títulos de Grand Slam. En el Abierto de Estados Unidos de 2025, conquistó además su primer título en dobles masculinos, en pareja con Fernández, su rival en la final individual.

Victorias de Oda Tokito en campeonatos de tenis en silla de ruedas

2022: Participa en tres grandes torneos (excepto el Abierto de Australia)

2023: Gana Roland Garros (Abierto de Francia) y Wimbledon

2024: Gana el Abierto de Australia y Roland Garros; logra el oro en los Juegos Paralímpicos de París

2025: Gana Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos

Oda Tokito Nació en la prefectura de Aichi el 8 de mayo de 2006. Comenzó a usar silla de ruedas tras serle diagnosticado un cáncer óseo en la pierna a los 9 años. En el hospital, se sintió inspirado al ver a Kunieda Shingo por televisión, lo que lo convenció de dedicarse al tenis en silla de ruedas. Se convirtió en profesional poco después de cumplir 16 años. Su debut en un gran torneo tuvo lugar en 2022, en el Abierto de Francia, donde al año siguiente conquistó la competición individual y se convirtió en el número uno del mundo más joven de la historia. En 2024 ganó la medalla de oro en individual masculino en los Juegos Paralímpicos de París.

(Imagen del encabezado: Oda Tokito celebra tras ganar el Abierto de Estados Unidos en Nueva York, el 6 de septiembre de 2025. © AFP/Jiji.)