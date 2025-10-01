Las tres preocupaciones de los solteros de mediana edad sin cónyuge ni amigos: salud, ahorros y cuidados

El 70 % de los hombres solteros de mediana edad se preocupan por el futuro. Esto pone de relieve la soledad que supone no tener a nadie en quien confiar.

Preocupaciones por la salud, los ahorros para la jubilación y los cuidados geriátricos

La empresa de marketing G-Plan (distrito de Shinagawa, Tokio) realizó en agosto una encuesta dirigida a 1.763 hombres solteros de cincuenta años o más (incluidos viudos y divorciados) miembros de su página web de puntos. Aquellos que sentían “preocupación” por su vida en el futuro sumaban un total de 1.212 personas, entre quienes respondieron “mucha preocupación” y “algo de preocupación”, lo que supone aproximadamente el 70 % del total.

En cuanto a las preocupaciones específicas, la “salud” fue la más común, con 1.197 respuestas. La siguieron los “fondos de jubilación”, con 966 respuestas, y los “cuidados geriátricos”, con 693 respuestas.

También existe una gran preocupación por que los problemas de salud conduzcan directamente a dificultades económicas, lo que a su vez alimenta la preocupación por no poder acceder a los servicios médicos o de cuidados. Se escucharon opiniones muy francas, como “Si contraigo demencia, no tengo a nadie que me cuide”, o “Me preocupa quedarme postrado en cama”.

En cuanto a los fondos de jubilación, “No sé la cuantía necesaria” fue la respuesta más común, con 587 casos. Si bien un cierto número de personas gestiona sus activos mediante ahorros, depósitos o inversiones en acciones, 467 encuestados contestaron “No hago nada en particular”, más de una cuarta parte del total. Las preocupaciones relacionadas con los cuidados eran multifacéticas: “falta de preparación”, “no tener a nadie en quien confiar” y “falta de conocimientos”, entre otras.

Un hallazgo grave es que 1.008 encuestados, casi el 60 % del total, afirmaron que no tenían a “nadie” con quien poder hablar de sus preocupaciones o expresarse con franqueza. Esto pone de relieve el alto riesgo de aislamiento.

