‘Kimetsu no yaiba: mugenjō-hen’, la segunda película más taquillera de la historia en Japón

El fenómeno de Kimetsu no yaiba no da señales de amainar. Aunque Kimetsu no yaiba: mugen ressha-hen, estrenada en 2020, sigue siendo la película más taquillera de todos los tiempos en Japón, su sucesora Kimetsu no yaiba: mugenjō-hen- daiisshō Akaza sairai, lanzada en julio de este año, ya ha escalado al segundo puesto.

En sus primeros 60 días desde el estreno, del 18 de julio al 15 de septiembre, la película Kimetsu no yaiba: mugen-jō-hen - daiisshō Akaza sairai (“Kimetsu no yaiba: arco de la fortaleza infinita – el regreso de Akaza”, distribuida en inglés como Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle) recaudó 33.056 millones de yenes, con una asistencia de 23.042.671 espectadores, según anunció la cuenta oficial de la obra en X. Con funciones también en Estados Unidos y otros países, el total mundial asciende a más de 55 millones de espectadores, y una recaudación global de 68.015 millones de yenes.

Según la empresa de información cinematográfica Kōgyō Tsūshinsha, la película más taquillera en Japón sigue siendo Kimetsu no yaiba: mugen ressha-hen (“Guardianes de la noche: el tren infinito”), con 40.750 millones de yenes. En segundo lugar está ahora Kimetsu no yaiba: mugen-jō-hen, que ha superado los 31.680 millones de yenes de Sen to Chihiro no kamikakushi (El viaje de Chihiro, 2001), de Miyazaki Hayao. Así, la saga de Kimetsu no yaiba se consolida como líder absoluto del cine japonés contemporáneo.

Basado en el manga de Gotōge Koyoharu, Kimetsu no yaiba narra la historia de Kamado Tanjirō, un joven que lucha contra demonios tras ver a su familia masacrada. La nueva entrega es la primera parte de una trilogía cinematográfica en desarrollo.

Según la lista compilada por la citada empresa, de las 20 películas más taquilleras en Japón, 14 son animadas. La lista incluye dos obras de Kimetsu no yaiba, cuatro de Studio Ghibli, tres de Shinkai Makoto y dos de la saga Meitantei Conan (Detective Conan).

Entre los filmes japoneses de imagen real, el más exitoso sigue siendo Odoru daisōsasen The Movie 2 – Rainbow Bridge wo fūsaseyo! (Bayside Shakedown 2, 2003), en el puesto 11 de la lista. Lo sigue Kokuhō (Tesoro nacional), estrenado en junio de 2025, que ocupa el lugar 19 en la lista general. Esta última película es una adaptación de la novela homónima de Yoshida Shūichi sobre la turbulenta vida de dos actores de kabuki, interpretados por Yoshizawa Ryō y Yokohama Ryūsei, cuya actuación ha sido clave en el éxito de taquilla.

Clasificación histórica de las 20 películas más taquilleras en Japón

Kōgyō Tsūshinsha, a 15 de septiembre de 2025. Las películas de animación están marcadas con una estrella.

★ Kimetsu no yaiba: mugen ressha-hen — 40,75 mil millones de yenes ★ Kimetsu no yaiba: mugenjō-hen – daiisshō Akaza sairai — 33,06 mil millones de yenes ★ El viaje de Chihiro — 31,68 mil millones de yenes Titanic — 27,77 mil millones de yenes ★ Frozen — 25,5 mil millones de yenes ★ Kimi no na wa (Tu nombre) — 25,17 mil millones de yenes ★ One Piece Film Red — 20,34 mil millones de yenes Harry Potter y la piedra filosofal — 20,3 mil millones de yenes ★ La princesa Mononoke — 20,18 mil millones de yenes ★ Hauru no ugoku shiro (El castillo ambulante) — 19,6 mil millones de yenes Odoru daisōsasen The Movie 2 – Rainbow bridge wo fūsaseyo! (Bayside Shakedown 2) — 17,35 mil millones de yenes Harry Potter y la cámara secreta — 17,3 mil millones de yenes ★ The First Slam Dunk — 16,48 mil millones de yenes Avatar — 15,9 mil millones de yenes ★ Meitantei Conan: hyakuman doru no michishirube (Detective Conan: el pentagrama del millón de dólares) — 15,8 mil millones de yenes ★ Ponyo en el acantilado — 15,5 mil millones de yenes ★ Suzume no tojimari (Suzume) — 14,94 mil millones de yenes ★ Meitantei Conan: sekigan no furasshubakku (Detective Conan: el flashback del ojo tuerto) — 14,67 mil millones de yenes Kokuhō (Tesoro nacional) — 14,27 mil millones de yenes ★ Tenki no ko (El tiempo contigo) — 14,23 mil millones de yenes

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: asistentes fotografiando los paneles de personajes de Kimetsu no yaiba: mugenjō-hen en el estreno de la película, el 18 de julio, en Toho Cinemas Hibiya, distrito de Chiyoda, Tokio - © Kyōdō.)