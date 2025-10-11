Cuando uno de los padres desarrolla demencia, el dinero es la mayor preocupación, pero pocos lo consultan

Es difícil abordar este tema con padres ya mayores, pero esperar el momento adecuado puede hacer que la conversación llegue demasiado tarde. Aunque las preocupaciones son muchas, la preparación es fundamental.

LIFULL senior (distrito de Chiyoda, Tokio), empresa que gestiona una página web de búsqueda de residencias de ancianos y viviendas para personas mayores, realizó en agosto una encuesta sobre las preocupaciones y los preparativos relacionados con la demencia de los padres. La encuesta se dirigió a 882 hombres y mujeres de entre 20 y 69 años sin experiencia previa en el cuidado de familiares con demencia.

La preocupación más común eran “los costes del tratamiento y los cuidados”, con alrededor del 35 %, seguida de “las dificultades de comunicación” y “el estrés personal”, con cerca de un 29 % cada una. Solo un 16 % respondió que “no tenía ninguna preocupación en particular”, lo que indica una ansiedad generalizada.

Al analizar las respuestas por generaciones, la proporción de personas que se sentían ansiosas era mayor entre la generación más joven (entre 20 y 39 años) en comparación con las personas de 60-69 años o más. En particular, en lo que respecta a la “compaginación del trabajo y la vida personal con el cuidado de otras personas”, alrededor del 30 % de la generación más joven se sentía ansiosa, el doble que las personas de 60-69 años o mayores (alrededor del 15 %). También se observaron diferencias generacionales significativas en aspectos como el “estrés personal”, la “comunicación” y los “costes del tratamiento y los cuidados”.

“El hogar o una residencia”, un tema importante

Solo el 27 % de los encuestados había hablado con sus padres sobre la demencia, ya fuera “a fondo” o “en cierta medida”. A pesar de la ansiedad generalizada, el 70 % no había tenido esa conversación.

El tema más tratado fue “la vivienda”, con cerca de un 53 %. Cuando los padres desarrollan demencia, una de las principales preocupaciones es si deben “vivir en casa o mudarse a una residencia”.

Además, cuando los padres con demencia requieren atención en una residencia, la principal preocupación citada es “la capacidad financiera” (aproximadamente el 37 %). El cuidado presenta un panorama incierto, con preocupaciones financieras que resultan persistentes. Es aconsejable discutir las formas deseadas de cuidado y los métodos de financiación mientras los padres gozan de buena salud.

Material de referencia (en japonés)

LIFULL senior – Encuesta sobre las preocupaciones y la preparación ante la demencia de los padres

(Imagen del encabezado: Pixta.)