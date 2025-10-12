Récord de accidentes en la montaña durante el verano de 2025: 808 casos y 917 accidentados

Los accidentes en montaña aumentaron en el verano de 2025 por primera vez en dos años, y tanto en el número de casos como el de personas involucradas alcanzaron un máximo histórico.

Datos recientes de la Agencia Nacional de Policía revelan que el número de accidentes de montaña en todo el país, en julio y agosto de 2025, fue de 808, un aumento de 148 en comparación con el mismo período del año pasado, y el número de personas involucradas fue de 917, un aumento de 181. El número de fallecidos y desaparecidos aumentó en dos, hasta 54. El año pasado, tanto el número de accidentes como de personas accidentadas disminuyeron ligeramente en comparación con el año anterior, pero este año ambos fueron los más altos desde que se comenzaron a registrar estadísticas en 1968.

Por prefecturas, Nagano registró el mayor número con 143 accidentes, seguida de Toyama con 90 y Yamanashi con 51. Desglosando los 917 accidentados por grupos de edad, las personas de entre 60 y 69 años representaron la mayor proporción con 199 (21,7 %), seguidas de las de entre 50 y 59 años con 190 (20,7 %) y las de entre 70 y 79 años con 166 (18,1 %).

La principal causa de accidentes fueron las “caídas”, que representó el 23,6 % de todos los accidentes, seguida de “extraviarse por el camino”, con el 18,6 % y la “enfermedad” con el 15,5 %.

Por otra parte, el número de accidentes acuáticos ocurridos en julio y agosto fue de 446, lo que supone un descenso de 42 con respecto al mismo periodo del año anterior. El número de personas involucradas en accidentes en el agua fue de 535, lo que supone un descenso de 66. El número de fallecidos y desaparecidos fue de 241, lo que supone un descenso de uno, de los cuales 15 eran niños en edad de secundaria o menores. Tanto el número de accidentes como el número de personas involucradas se han mantenido prácticamente estables en los últimos años.

Por lugar de ocurrencia del total de 535 personas involucradas en accidentes acuáticos, los casos de 288 personas se produjeron en el mar (el 53,8 %) y los de 187 accidentados en ríos (el 35,0 %). Por lugar de accidente en los casos de las 241 víctimas mortales y desaparecidas, los de 114 personas se produjeron en el mar, lo que supone un descenso de 3 con respecto al mismo periodo del año anterior), y los de 94 personas en ríos, lo que supone un aumento de 6.

Material de referencia (en japonés)

Accidentes en montaña y en el agua, Agencia Nacional de Policía de Japón

(Imagen del encabezado: Pixta.)