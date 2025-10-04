5.000 yenes por 5 kg de arroz de nueva cosecha, una barrera infranqueable para muchos

Al llegar el otoño todos queremos comer arroz nuevo, pero resulta demasiado caro… ¿Cuánto puede pagar el ciudadano medio por una bolsa de cinco kilos?

Cookpad (con sede en Meguro-ku, Tokio), empresa que gestiona una página web de búsqueda y envío de recetas, encuestó en septiembre a 1.037 usuarios de todo el país (de ambos sexos y todas las edades) sobre su opinión respecto al arroz nuevo. Aunque el 88,9 % de los encuestados expresó su deseo de comprarlo, su precio sigue siendo una barrera importante.

A la hora de comprar arroz nuevo, el 73,5 % de los encuestados citó el “precio” como su principal consideración, lo que representa más del 70 % del total. Lo siguieron la “marca” con un 53,1 %, la “variedad” con un 38,2 % y la “región de origen” con un 34,9 %. “Koshihikari cultivado en Uonuma”, por ejemplo, se refiere a la marca, mientras que simplemente “Koshihikari” denota la variedad.

Casi un 75 % en la franja de los 4.000 yenes

Entre los compradores de arroz nuevo, el 74,6 % (una mayoría significativa) afirmó que lo compraría por un precio de “hasta unos 4.000 yenes por saco de 5 kg” aunque fuera algo más caro, superando con creces al 16,9 % que prefería el “precio habitual”.

Sin embargo, la proporción combinada de aquellos dispuestos a pagar “hasta un poco menos de 6.000 yenes”, “hasta un poco menos de 7.000 yenes” o “7.000 yenes o más” fue solo del 8,7 %, lo que representa una pequeña minoría, y revela un límite psicológico entre los consumidores: “Quiero comer arroz nuevo, pero no puedo gastar más de 5.000 yenes...”, la llamada “barrera de los 5.000 yenes”.

Cuando se les preguntó cuánto estarían dispuestos a pagar por 5 kg de arroz nuevo, según el tamaño del hogar, la proporción combinada de quienes estaban dispuestos a pagar “menos de 4.000 yenes” y “menos de 5.000 yenes” fue del 75,2 % para los hogares pequeños de 1 a 3 personas, y del 73 % para los hogares grandes de 4 o más personas, lo que muestra una diferencia relativamente pequeña.

La proporción de encuestados que desean el “precio habitual”, sin embargo, difiere significativamente: 14,7 % para los hogares pequeños frente al 21,9 % para los hogares grandes. El porcentaje que opta por comprar a precios de “menos de 6.000 yenes”, además, es del 7,8 % para los hogares pequeños, pero solo del 4,1 % para los hogares grandes, casi la mitad. La realidad es que los hogares con más miembros simplemente no pueden permitirse aflojar el bolsillo.

