La mitad de los estudiantes japoneses lee manga al menos una vez por semana

El manga goza del respaldo de lectores de ambos géneros; la fuerza de Kimetsu no yaiba (Guardianes de la noche) sigue siendo imbatible. Muchos afirman que, tras ver la película, sintieron ganas de volver a leer la obra original.

Una encuesta realizada a principios de agosto por LINE Research entre estudiantes japoneses de entre 15 y 25 años reveló que el 51 % de los estudiantes de instituto y el 49 % de los universitarios (incluyendo estudiantes de posgrado) leen manga en formato digital o en papel al menos una vez por semana. En contraste, un 19 % de los alumnos de instituto y un 22 % de los universitarios afirman no leer manga en absoluto.

Los lectores encuentran nuevas obras principalmente a través de aplicaciones de manga: un 42 % de los estudiantes de instituto y un 50 % de los universitarios. Aunque la mayoría lee manga en su smartphone, un 33 % de los estudiantes de instituto sigue descubriendo títulos en librerías, lo que sorprende en plena era digital.

Entre los estudiantes de instituto, Kimetsu no yaiba (Guardianes de la noche) lidera ampliamente. La popularidad de sus largometrajes influye en la decisión de releer el manga, según testimonios como el de un estudiante de primer año: “Después de ver la película, quise volver a leerlo”. Otra estudiante de último año comentó que “El mensaje sobre el valor de los lazos y la importancia de seguir viviendo” la había conmovido profundamente.

En el caso de las chicas de instituto, el segundo lugar lo ocupa Kusuriya no hitorigoto (El monólogo de la boticaria), una historia ambientada en la corte imperial de un gran país ficticio, protagonizada por una joven catadora de alimentos que resuelve incidentes. Entre los chicos, el segundo puesto es para Ao no hako (Blue Box), una historia romántica ambientada en el mundo de los clubes escolares.

Entre universitarios, los gustos varían ligeramente. Las mujeres optan por Kusuriya no hitorigoto como el favorito, mientras que One Piece encabeza las preferencias masculinas. Kimetsu no yaiba (Guardianes de la noche) sigue en lo alto, ocupando el segundo lugar entre mujeres y el tercero entre hombres.

