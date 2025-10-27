Más del 40 % de los japoneses se prepara para los chequeos médicos, pero el 70 % no mantiene los buenos hábitos

A medida que se acerca el examen médico, muchos deciden moderarse en la comida y el alcohol… pero solo por un tiempo. Al terminar el chequeo, la mayoría vuelve a lo de siempre.

La empresa de producción y venta de alimentos para la salud Shizen Shokken, con sede en la ciudad de Bungotakada (prefectura de Ōita), realizó una encuesta a 510 hombres y mujeres de entre 20 y 69 años, con hábito de consumir alcohol, sobre la conciencia de la salud antes de un chequeo médico.

Un 43 % de los encuestados dijo preocuparse por el estado de su hígado (9 % “con frecuencia” y 34 % “a veces”).

Del mismo modo, un 43,9 % afirmó que “revisa conscientemente sus hábitos de bebida y estilo de vida antes de la revisión médica” (11,2 % “con frecuencia” y 32,7 % “de vez en cuando”), casi la misma proporción que quienes se preocupan habitualmente por la salud hepática.

Entre las 224 personas que afirmaron “revisar sus hábitos conscientemente”, el 66,5 % mencionó “reducir el consumo de alcohol” como principal medida. Le siguieron “ordenar los hábitos alimentarios”, con un 47,3 %, y “aumentar el consumo de agua”, con un 36,2 %.

Sin embargo, el 69,2 % confesó que no logra mantener estos nuevos hábitos después del chequeo. La mayoría vuelve a su rutina habitual una vez superada la revisión médica.

Las razones más mencionadas fueron: “el esfuerzo genera estrés” (57,4 %), “pierdo la motivación” (42,6 %), “no puedo resistir el hambre o las tentaciones” (31,6 %), “es difícil convertirlo en un hábito por el ritmo de vida” (31,0 %), y “la influencia del entorno, como comidas y bebidas fuera o cenas familiares” (24,5 %). Pese a las buenas intenciones, la fuerza de voluntad suele flaquear.

En paralelo, se realizó otra encuesta a 511 médicos internistas, consultados sobre si “reducir el consumo de alcohol justo antes del chequeo” influye sobre los resultados de las pruebas hepáticas. El 39,7 % respondió que “mucho” y el 48,0 % “en cierta medida”. Es decir, casi 9 de cada 10 creen que incluso un cambio temporal puede mejorar los valores de las pruebas.

Pero también señalaron puntos preocupantes: el 50,1 % advirtió que una mejora momentánea puede hacer que se baje la guardia, y el 49,7 % consideró que los datos no reflejan los verdaderos hábitos del examinado. Muchos médicos coincidieron en que es mejor acudir al chequeo llevando una vida habitual, sin intentar maquillarla primero.

Material de referencia (en japonés)

Shizen Shokken Encuesta sobre la conciencia sobre la salud antes de los chequeos médicos

