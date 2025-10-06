Los cambios que afectarán a la vida de los residentes en Japón en octubre de 2025

En octubre de 2025, los hogares harán frente a más incrementos de precios, NHK pondrá en marcha un nuevo servicio online y los requisitos para que los extranjeros puedan obtener la licencia de conducción se endurecerán.

Cambios en octubre

Dado que la segunda mitad del ejercicio fiscal comienza el 1 de octubre, habrá una serie de cambios en Japón que afectarán en especial a la economía de los hogares.

Los precios de los alimentos continúan aumentando

Una encuesta de Teikoku Databank a 195 grandes empresas alimentarias reveló que se prevén aumentos de precios para 3.024 productos en octubre. El precio de venta sugerido por los fabricantes para las botellas de 500 mililitros de Coca-Cola y otras marcas superará los 200 yenes. El precio elevado del arroz también ha provocado subidas en los productos elaborados a base de este cereal.

Aumento de las tarifas de mensajería

La empresa Yamato Transport sube los precios de los paquetes con tamaños comprendidos entre 120 y 200 centímetros (la suma de las tres dimensiones no debe superar el número indicado). Los precios de envío para los paquetes de 100 centímetros o menos se mantienen sin cambios.

Servicios básicos más caros

Finalizan los subsidios gubernamentales a la electricidad y el gas, lo que conlleva un aumento de precios para los consumidores. Se prevé que el incremento medio mensual para un hogar estándar sea de unos 500 yenes en la electricidad y 200 yenes en el gas ciudad.

Aumento del coste de los servicios sanitarios para mayores de 75 años

Llegan a su fin las medidas de alivio introducidas en octubre de 2022 para compensar el aumento al 20 % del copago sanitario aplicado a las personas mayores de 75 años con determinado nivel de ingresos. A partir de ahora, deberán pagar el 20 % completo del coste en el momento de recibir la atención médica.

Fin de los puntos del impuesto de donaciones regionales (furusato nōzei)

Los municipios seguirán recibiendo fondos del sistema de impuesto de donaciones a las ciudades natales (furusato nōzei) a través de plataformas en línea, pero estas páginas ya no podrán ofrecer puntos de recompensa debido a la preocupación por la competencia excesiva entre ellas.

Nuevas obligaciones para las empresas con empleados con hijos

Las empresas estarán ahora obligadas a implementar sistemas flexibles, como teletrabajo o jornadas reducidas, para los empleados con hijos en edad preescolar de tres años o más.

Lanzamiento de NHK One

NHK pone en marcha NHK One, un nuevo servicio creado en virtud de la nueva legislación que obliga a la cadena pública a emitir programas por internet. A través de una aplicación específica, los usuarios (que deberán pagar la tasa correspondiente) podrán ver los programas en directo o bajo demanda, así como consultar noticias, el clima e información sobre desastres.

Endurecimiento de las normas para licencias de conducir extranjeras

Bajo las nuevas normas más estrictas, será más difícil convertir licencias de conducir extranjeras en licencias japonesas, y los turistas u otros visitantes de corta estancia ya no podrán hacerlo. Además, el examen teórico necesario para obtener el permiso japonés será más difícil, pasando de 10 a 50 preguntas.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)