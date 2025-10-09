Los primeros ministros más jóvenes (y mayores) de la historia de Japón

Se suele pensar en Itō Hirobumi, la primera persona en asumir el cargo de primer ministro, como un estadista anciano, pero sigue siendo a día de hoy el más joven en ocupar el puesto. Presentamos a los primeros ministros más jóvenes y los de más edad.

Jóvenes y mayores al frente de Japón

Itō Hirobumi asumió el cargo de primer ministro de Japón en 1885. Durante los 140 años transcurridos desde entonces, él fue el primero de los 65 hombres que han ocupado el puesto, hasta Ishiba Shigeru (2024-2025).

En total Itō fue primer ministro cuatro veces: en 1885-1888, 1892-1896, 1898 y 1900-1901. Se suele pensar en él como un estadista anciano de la modernidad temprana de Japón, una imagen que se ha visto reforzada por la presencia de su cara de barba blanca en los billetes de mil yenes, durante muchos años, desde 1963 hasta 1986; pero cuando asumió su cargo por primera vez solo tenía 44 años y dos meses, lo cual lo convierte en la persona más joven de la historia japonesa en servir como primer ministro. En la era de posguerra, el político más joven en ocupar la oficina fue Abe Shinzō, de 52 años y cero meses cuando comenzó su primer periodo, en 2006.

Los primeros ministros más jóvenes de Japón

Nombre Asumió el cargo por primera vez Edad Itō Hirobumi Diciembre 1885 44 años, 2 meses Konoe Fumimaro Junio 1937 45 años, 7 meses Kuroda Kiyotaka Abril 1888 47 años, 5 meses Yamagata Aritomo Diciembre 1889 51 años, 6 meses Abe Shinzō ★ Septiembre 2006 52 años, 0 meses Katsura Tarō Junio 1901 53 años, 4 meses Tanaka Kakuei ★ Julio 1972 54 años, 2 meses Noda Yoshihiko ★ Septiembre 2011 54 años, 3 meses Hosokawa Morihiro ★ Agosto 1993 55 años, 6 meses Saionji Kinmochi Enero 1906 56 años, 1 mes Matsukata Masayoshi Mayo 1891 56 años, 1 mes

Los primeros ministros de posguerra están señalados con el símbolo ★.

Si nos fijamos en cambio en los primeros ministros de más edad en la historia de Japón, veremos al frente a Suzuki Kantarō, quien ocupó el cargo durante unos pocos meses al final de la Segunda Guerra Mundial, tras haber sido elegido a la edad de 77 años. También aparece en esta lista Fukuda Takeo, el cual asumió el puesto en 1976 a los 71 años y 11 meses; forma parte del único dúo padre-hijo de la historia del país que trabajó en la cima política: Fukuda Yasuo también tenía 71 años cuando fue elegido primer ministro, en 2007.

Los primeros ministros más mayores de Japón

Nombre Asumió el cargo por primera vez Edad Suzuki Kantarō Abril 1945 77 años, 3 meses Inukai Tsuyoshi Diciembre 1931 76 años, 6 meses Kiyoura Keigo Enero 1924 73 años, 9 meses Saitō Makoto Mayo 1932 73 años, 5 meses Shidehara Kijūrō ★ Octubre 1945 73 años, 0 meses Ishibashi Tanzan ★ Diciembre 1956 72 años, 2 meses Miyazawa Kiichi ★ Noviembre 1991 72 años, 0 meses Fukuda Takeo ★ Diciembre 1976 71 años, 11 meses Hatoyama Ichirō★ Diciembre 1954 71 años, 11 meses Suga Yoshihide ★ Septiembre 2020 71 años, 9 meses

Los primeros ministros de posguerra están señalados con el símbolo ★.



El primer ministro Fukuda Takeo (1976–1978), a la izquierda, y su hijo, el primer ministro Fukuda Yasuo (2007–2008). (© Jiji)

Material de referencia

Anteriores primeros ministros de la Oficina del primer ministro de Japón.

(Imagen del encabezado: el primer japonés en ser elegido primer ministro, Itō Hirobumi —cortesía de la Biblioteca de la Dieta Nacional— y el primer ministro más joven de la posguerra, Abe Shinzō -© Reuters.)