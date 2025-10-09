Los primeros ministros más jóvenes (y mayores) de la historia de Japón

Los primeros ministros más jóvenes (y mayores) de la historia de JapónPolítica
Jóvenes y mayores al frente de Japón
Itō Hirobumi asumió el cargo de primer ministro de Japón en 1885. Durante los 140 años transcurridos desde entonces, él fue el primero de los 65 hombres que han ocupado el puesto, hasta Ishiba Shigeru (2024-2025).
En total Itō fue primer ministro cuatro veces: en 1885-1888, 1892-1896, 1898 y 1900-1901. Se suele pensar en él como un estadista anciano de la modernidad temprana de Japón, una imagen que se ha visto reforzada por la presencia de su cara de barba blanca en los billetes de mil yenes, durante muchos años, desde 1963 hasta 1986; pero cuando asumió su cargo por primera vez solo tenía 44 años y dos meses, lo cual lo convierte en la persona más joven de la historia japonesa en servir como primer ministro. En la era de posguerra, el político más joven en ocupar la oficina fue Abe Shinzō, de 52 años y cero meses cuando comenzó su primer periodo, en 2006.
Los primeros ministros más jóvenes de Japón
|Nombre
|Asumió el cargo por primera vez
|Edad
|Itō Hirobumi
|Diciembre 1885
|44 años, 2 meses
|Konoe Fumimaro
|Junio 1937
|45 años, 7 meses
|Kuroda Kiyotaka
|Abril 1888
|47 años, 5 meses
|Yamagata Aritomo
|Diciembre 1889
|51 años, 6 meses
|Abe Shinzō ★
|Septiembre 2006
|52 años, 0 meses
|Katsura Tarō
|Junio 1901
|53 años, 4 meses
|Tanaka Kakuei ★
|Julio 1972
|54 años, 2 meses
|Noda Yoshihiko ★
|Septiembre 2011
|54 años, 3 meses
|Hosokawa Morihiro ★
|Agosto 1993
|55 años, 6 meses
|Saionji Kinmochi
|Enero 1906
|56 años, 1 mes
|Matsukata Masayoshi
|Mayo 1891
|56 años, 1 mes
Los primeros ministros de posguerra están señalados con el símbolo ★.
Si nos fijamos en cambio en los primeros ministros de más edad en la historia de Japón, veremos al frente a Suzuki Kantarō, quien ocupó el cargo durante unos pocos meses al final de la Segunda Guerra Mundial, tras haber sido elegido a la edad de 77 años. También aparece en esta lista Fukuda Takeo, el cual asumió el puesto en 1976 a los 71 años y 11 meses; forma parte del único dúo padre-hijo de la historia del país que trabajó en la cima política: Fukuda Yasuo también tenía 71 años cuando fue elegido primer ministro, en 2007.
Los primeros ministros más mayores de Japón
|Nombre
|Asumió el cargo por primera vez
|Edad
|Suzuki Kantarō
|Abril 1945
|77 años, 3 meses
|Inukai Tsuyoshi
|Diciembre 1931
|76 años, 6 meses
|Kiyoura Keigo
|Enero 1924
|73 años, 9 meses
|Saitō Makoto
|Mayo 1932
|73 años, 5 meses
|Shidehara Kijūrō ★
|Octubre 1945
|73 años, 0 meses
|Ishibashi Tanzan ★
|Diciembre 1956
|72 años, 2 meses
|Miyazawa Kiichi ★
|Noviembre 1991
|72 años, 0 meses
|Fukuda Takeo ★
|Diciembre 1976
|71 años, 11 meses
|Hatoyama Ichirō★
|Diciembre 1954
|71 años, 11 meses
|Suga Yoshihide ★
|Septiembre 2020
|71 años, 9 meses
Los primeros ministros de posguerra están señalados con el símbolo ★.
Material de referencia
- Anteriores primeros ministros de la Oficina del primer ministro de Japón.
(Imagen del encabezado: el primer japonés en ser elegido primer ministro, Itō Hirobumi —cortesía de la Biblioteca de la Dieta Nacional— y el primer ministro más joven de la posguerra, Abe Shinzō -© Reuters.)