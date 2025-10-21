El pollo ‘karaage’, el acompañamiento más popular por quinto año consecutivo

El pollo ‘karaage’, el acompañamiento más popular por quinto año consecutivoGastronomía
Una encuesta realizada por Nichirei Foods (distrito de Chūō, Tokio) a 14.000 personas de todo Japón reveló que el pollo frito karaage es el acompañamiento (okazu) favorito de una mayoría.
Este sondeo, que se llevó a cabo en agosto a través de internet, ofrecía una lista de 30 platos. Los participantes podían elegir todos los que les gustaban. El 67,4 % eligió el pollo karaage. Le siguieron la hamburguesa japonesa (hambāgu), las gyōza (empanadillas) y la carne asada (yakiniku), todos con un porcentaje de entre el 64 % y el 64,9 %.
Con este resultado, el karaage lidera la clasificación por quinto año consecutivo, consolidando su estatus de “comida nacional” en Japón.
Asimismo, se preguntó con qué frecuencia y en qué formato se consume el karaage. Un 42,8 % de quienes lo comen al menos una vez al mes lo hace comprándolo como plato preparado. Le siguen los que lo cocinan en casa (36,8 %), los que optan por productos congelados (27,6 %) y los que lo compran en tiendas de conveniencia (20,3 %).
En cuanto a las partes del pollo preferidas para el karaage, el muslo (momo) domina con el 82,9 % de las respuestas. El desglose por partes muestra que las mujeres prefieren más el muslo, mientras que el pecho (mune) tiene mayor aceptación entre los hombres.
Material de referencia (en japonés)
- Encuesta nacional sobre karaage 2025, Nichirei Foods
(Imagen del encabezado: Pixta.)