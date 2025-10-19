Casi la mitad de los jóvenes japoneses apoya la elección de apellidos distintos entre cónyuges

Solo un 2,6 % de los encuestados elegirá distintos apellidos conyugales cuando se case, pero casi el 50 % apoya la adopción de un sistema de elección de apellidos distintos. Lo importante, al parecer, es tener la opción de hacerlo.

En agosto de 2025, la Fundación Nippon realizó una encuesta a nivel nacional entre mil jóvenes de 17 a 19 años como parte de su investigación periódica sobre la percepción de los jóvenes de 18 años. El tema esta vez fue el sistema de elección de apellidos en el matrimonio. Se consultó su opinión sobre la adopción de un sistema que permita a las parejas casadas mantener apellidos distintos, una opción que la legislación japonesa no permite actualmente.

El 90 % de los encuestados dijo conocer el tema, y el 70 % mostró interés.

Según el Código Civil vigente, al casarse, uno de los dos miembros de la pareja debe obligatoriamente cambiar su apellido, lo que da lugar a que el 94 % de quienes lo hacen sean mujeres.

Solo el 20,5 % de los jóvenes considera que este sistema debe mantenerse. Entre las mujeres, ese porcentaje cae al 12,9 %. La opción más apoyada, en cambio, tanto por mujeres como por hombres, es la de permitir que se elijan apellidos distintos: un 53,0 % de las mujeres y un porcentaje también alto entre los hombres se manifestaron a favor.

Entre quienes apoyan introducir un sistema de apellidos distintos, la razón más citada fue “creo que está bien que existan distintas formas de familia” (55,0 %), seguida de “tener opciones se ajusta más a los tiempos actuales” (43,7 %). También se mencionó “cambiar de apellido es incómodo o engorroso” (19,7 %).

Por otro lado, entre quienes consideran que debe mantenerse el sistema actual de apellido único, la razón más común fue que “es problemático decidir el apellido de los hijos” (36,4 %). También un 31,8 % opinó que bastaría con ampliar las oportunidades en las que se puede usar el apellido de soltero. Esta última opción reveló una fuerte brecha de género: el 47,7 % de mujeres frente al 19,1 % de hombres. En cambio, solo un 13,1 % dijo que “el apellido común es necesario para la unidad familiar”.

Al preguntarles qué harán si se casan en el futuro, pocos eligieron la opción de mantener apellidos distintos. El 38,9 % dijo que elegirá compartir el mismo apellido con su pareja, mientras que el 36,4 % preferiría “decidirlo en conversación con la pareja”. Entre las mujeres, un 45,2 % afirmó que adoptará el apellido de su cónyuge.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: Pixta.)