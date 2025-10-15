Japoneses galardonados con el Premio Nobel: dos científicos recibieron este reconocimiento en 2025

Año Categoría Nombre y Actividad

2025 Química Kitagawa Susumu, profesor distinguido de la Universidad de Kioto, por su trabajo en el “desarrollo de armazones metal-orgánicos”.

Fisiología o Medicina Sakaguchi Shimon, profesor especialmente designado de la universidad de Osaka, por sus “descubrimientos sobre la tolerancia inmunológica periférica”.

2024 Paz Confederación Japonesa de Organizaciones de Víctimas de las Bombas Atómicas y de Hidrógeno (Nihon Hidankyō), por sus esfuerzos para lograr un mundo sin armas nucleares y por demostrar con el testimonio de los supervivientes que las armas nucleares no deben volver a utilizarse jamás.

2021 Física Syukuro Manabe (Manabe Shukurō), meteorólogo principal en el programa de Ciencias Atmosféricas y Oceánicas de la Universidad de Princeton

Por sus contribuciones revolucionarias para descifrar complejos desarrollos climáticos como el calentamiento global.

2019 Química Yoshino Akira, miembro emérito del Instituto de Investigación Asahi Kasei y profesor de la Universidad Meijō University

Por el desarrollo de las baterías de iones de litio.

2018 Fisiología o Medicina Honjo Tasuku Profesor distinguido de la Universidad de Kioto

Por el descubrimiento de la terapia contra el cáncer mediante la inhibición de la regulación inmunonegativa.

2017 Literatura Kazuo Ishiguro Ciudadano británico, escritor

Quien, en unas novelas con una gran fuerza emocional, ha revelado el abismo bajo nuestra sensación ilusoria de conexión con el mundo.

2016 Fisiología o Medicina Ōsumi Yoshinori Profesor emérito del Instituto Tecnológico de Tokio

Por sus innovadores descubrimientos sobre los mecanismos de la autofagia, el proceso por el que las células se deterioran y reciclan sus propias proteínas.

2015 Física Kajita Takaaki Director del Instituto de Investigación de Rayos Cósmicos de la Universidad de Tokio

Por su contribución al descubrimiento de la oscilación de las partículas elementales conocidas como neutrinos, demostrando así que tienen masa.

Fisiología o Medicina Ōmura Satoshi Distinguido profesor emérito de la Universidad Kitasato

Por sus hallazgos en torno a una nueva terapia para las enfermedades parasitarias provocadas por nematodos.

2014 Física Akasaki Isamu Profesor de la Universidad Meijō y profesor emérito de la Universidad de Nagoya

Por su contribución al desarrollo del diodo (LED) azul.

Amano Hiroshi Profesor de la Universidad de Nagoya

Por su contribución al desarrollo del diodo (LED) azul.

Nakamura Shūji Profesor de la Universidad de California, Santa Barbara

Por su contribución al desarrollo del diodo (LED) azul.

2012 Fisiología y Medicina Yamanaka Shin’ya Profesor del Centro de Investigación y Aplicación de Células iPS (CiRA) de la Universidad de Kioto

Por desarrollar células madre pluripotentes inducidas (iPS) que pueden convertirse en células de distintos órganos.

2010 Química Negishi Eiichi Profesor en la Universidad Purdue, Estados Unidos

Por lograr desarrollar reacciones químicas con catalizadores de paladio para crear compuestos químicos sofisticados.

Suzuki Akira Profesor emérito de la Universidad de Hokkaidō

Por lograr desarrollar reacciones químicas con catalizadores de paladio para crear compuestos químicos sofisticados.

2008 Física Nanbu Yōichirō Profesor Emérito de la Universidad de Chicago, Estados Unidos (Nacionalidad estadounidense)

Por el descubrimiento de los orígenes de la ruptura de simetría que predice al menos la existencia de tres familias de quarks en la naturaleza.

Kobayashi Makoto Profesor emérito de la Organización para la Investigación de los Aceleradores de Altas Energías (KEK)

Por el descubrimiento de los orígenes de la ruptura de simetría que predice al menos la existencia de tres familias de quarks en la naturaleza. Gracias a su trabajo La Violación CP en la teoría renormalizada de la interacción débil pudieron teorizar la matriz Cabibbo-Kobayashi-Masukawa.

Masukawa Toshihide Profesor emérito de la Universidad de Kioto

Por el descubrimiento de los orígenes de la ruptura de simetría que predice al menos la existencia de tres familias de quarks en la naturaleza. Gracias a su trabajo La Violación CP en la teoría renormalizada de la interacción débil pudieron teorizar la matriz Cabibbo-Kobayashi-Masukawa.

Química Shimomura Osamu Profesor emérito de la Universidad de Boston, Estados Unidos

Por el descubrimiento y desarrollo de la proteína verde fluorescente (GFP).

2002 Química Tanaka Kōichi Beca en el Laboratorio de Investigación Central de Shimazu Corp.

Por el desarrollo de métodos de identificación y de análisis estructural de macromoléculas biológicas.

Física Koshiba Masatoshi Profesor emérito de la Universidad de Tokio

Detectó por primera vez las partículas elementales llamadas neutrinos en el observatorio de partículas de Kamiokande, construído en Gifu.

2001 Química Noyori Ryōji Profesor de la facultad de Ciencias de la Universidad de Nagoya

Por el estudio de las reacciones de las síntesis asimétricas utilizando complejos de rutenio como catalizadores.

2000 Química Shirakawa Hideki Profesor emérito de la Universidad de Tsukuba

Por el descubrimiento del plástico y el poliacetileno como polímeros conductores de electricidad.

1994 Literatura Ōe Kenzaburō Escritor

Por crear con fuerza poética un mundo imaginario en el que la vida y el mito se unen para formar un panorama desconcertante de la situación del ser humano en la actualidad. Entre sus obras destaca Una cuestión personal (1964).

1987 Fisiología y Medicina Tonegawa Susumu Profesor en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, Estados Unidos.

Por descubrir el principio genético para la producción de la diversidad de anticuerpos.

1981 Química Fukui Ken’ichi Profesor en la Universidad de Kioto

Por establecer una teoría de las fronteras orbitales moleculares en las reacciones químicas y en las estructuras electrónicas.

1974 Paz Satō Eisaku Ex primer ministro

Por su contribución para la paz de la región pacífica con la firme declaración de tres principios antinucleares.

1973 Física Esaki Reona Investigador principal en el Centro de Investigación Watson de IBM, en Estados Unidos

Por el descubrimiento empírico del efecto túnel del electrón.

1968 Literatura Kawabata Yasunari Escritor

Por su obra que, rica en ideas y llena del espíritu de la libertad y la búsqueda de la verdad, ha logrado tener una gran influencia en nuestra era. Entre sus obras destaca La bailarina de Izu(1927) y País de nieve (1935-1937).

1965 Física Tomonaga Shin’ichirō Profesor en la Universidad de Magisterio de Tokio.

Por lograr resolver el problema de la divergencia previsto en los datos observados en un átomo de hidrógeno, lo que le permitió formular la teoría de la renormalización.