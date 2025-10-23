La Universidad de Tokio vuelve a escalar en las clasificaciones mundiales

La Universidad de Tokio subió al puesto 26.º en la Clasificación Mundial de Universidades para 2026 de Times Higher Education, y fue la institución japonesa mejor situada en la lista.

El auge de la Universidad de Tokio

La Universidad de Tokio subió dos puestos, hasta el 26.º, en la Clasificación Mundial de Universidades para 2026 de Times Higher Education (THE). La Universidad de Kioto fue la segunda institución japonesa mejor situada, aunque cayó seis puestos, hasta el 61º. Otras dos instituciones en el top 200 fueron la Universidad de Tōhoku (103.º) y la Universidad de Osaka (151.º).

Las universidades anglosajonas coparon los diez primeros puestos, con la Universidad de Oxford (Reino Unido) a la cabeza por décimo año consecutivo, seguida por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (Estados Unidos), la Universidad de Princeton (Estados Unidos) y la Universidad de Cambridge (Reino Unido). La universidad asiática mejor clasificada fue la Universidad de Tsinghua (China), en duodécimo lugar, seguida por la Universidad de Pekín (China), en decimotercer puesto, y la Universidad Nacional de Singapur, en el decimoséptimo.

Japón contó con un total de 16 instituciones entre las 1.000 primeras, incluidas las universidades privadas Juntendō, Keiō y Waseda.

Clasificación Mundial de Universidades de THE, edición de 2026

Puesto (año anterior) Nombre de la universidad y país 1 (1) Universidad de Oxford (Reino Unido) 2 (3) Instituto Tecnológico de Massachusetts (Estados Unidos) 3= (4) Universidad de Princeton (Estados Unidos) 3= (5) Universidad de Cambridge (Reino Unido) 5= (3) Universidad de Harvard (Estados Unidos) 5= (6) Universidad de Stanford (Estados Unidos) 7 (7) Instituto Tecnológico de California (Estados Unidos) 8 (9) Imperial College de Londres (Reino Unido) 9 (8) Universidad de California, Berkeley (Estados Unidos) 10 (10) Universidad de Yale (Estados Unidos) 12 (12) Universidad de Tsinghua (China) 13 (13) Universidad de Pekín (China) 17 (17) Universidad Nacional de Singapur (Singapur) 26 (28) Universidad de Tokio (Japón) 31 (30) Universidad Tecnológica de Nanyang (Singapur) 61 (55) Universidad de Kioto (Japón)

Creado por nippon.com a partir de los datos de la Clasificación Mundial de Universidades de Times Higher Education.

Times Higher Education evalúa y clasifica 2.191 universidades de 115 países y regiones basándose en 18 indicadores de rendimiento en cinco áreas principales: enseñanza, entorno de investigación, calidad de la investigación, industria y perspectivas internacionales.

Las principales universidades japonesas en la Clasificación Mundial de Universidades

26: Universidad de Tokio

61: Universidad de Kioto

103: Universidad de Tōhoku

151: Universidad de Osaka

201–250: Universidad de Nagoya

301–350: Instituto de Ciencia de Tokio, Universidad de Kyūshū

351–400: Universidad de Hokkaidō, Universidad de Tsukuba

501–600: Universidad Juntendō

601–800: Universidad de Hiroshima, Universidad Keiō, Universidad de Kobe, Universidad de Aizu

801–1000: Universidad de Medicina de Wakayama, Universidad de Waseda

Material de referencia (en inglés)

Clasificación Mundial de Universidades para 2026 de Times Higher Education.

(Imagen del encabezado: el auditorio Yasuda de la Universidad de Tokio. © Pixta.)