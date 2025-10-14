La coalición PLD-Kōmeitō: el fin de 26 años de cooperación

El 10 de octubre de 2025, el Kōmeitō, compañero minoritario de coalición, anunció que abandonaría el Gobierno en minoría y pondría fin a su cooperación con el Partido Liberal Democrático. Ante la nueva presidenta del PLD, Takaichi Sanae, se presenta un complicado panorama.

La cooperación llega a su fin

El Partido Liberal Democrático (PLD) formó su coalición con el Kōmeitō en 1999. La alianza se mantuvo estable durante más de dos décadas y media, pero llegó a su fin con el anuncio del pasado 10 de octubre por parte del líder de Kōmeitō, Saitō Tetsuo, de que el socio minoritario pondría término a su cooperación política con el PLD y abandonaría el Gobierno.

Entre los motivos esgrimidos por el Kōmeitō figuran la falta de compromiso del PLD para resolver los problemas de corrupción, en particular mediante la introducción de nuevas restricciones a las donaciones empresariales a los grupos políticos. También se mencionó la orientación derechista de la nueva líder del PLD, Takaichi Sanae, que resultaba poco aceptable para buena parte de las bases del Kōmeitō.

La coalición ya se encontraba en una posición frágil, al no contar con mayoría en ninguna de las dos cámaras de la Dieta, pero ahora que el PLD se queda solo, su posición minoritaria estará aún más debilitada. Takaichi ha expresado su deseo de ampliar la coalición incorporando al Partido Democrático para el Pueblo (PDP). No obstante, esa alianza tampoco lograría la mayoría en ambas cámaras necesaria para aprobar leyes por sí sola.

Uno de los primeros puntos del orden del día en la sesión extraordinaria de la Dieta, cuya convocatoria se espera para finales de octubre, será la elección del próximo primer ministro de Japón. Takaichi esperaba convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo, pero sus posibilidades podrían haberse reducido tras conocerse que los miembros de Kōmeitō planean votar por Saitō.

Un repaso a las cifras muestra que las fuerzas no alineadas con el PLD, entre ellos el Partido Democrático Constitucional de Japón, Nippon Ishin no Kai, el PDP y otras fuerzas menores, tienen ahora la oportunidad de unirse y propiciar un cambio de Gobierno.

(Imagen del encabezado: la nueva presidenta del PLD, Takaichi Sanae, y el líder del Kōmeitō, Saitō Tetsuo. © Kyōdō.)