El ‘montblanc’ es el dulce de otoño preferido de los japoneses

En Japón se dice que el otoño es la estación de las cosechas y del buen apetito. Investigamos cuáles son los dulces más populares para este otoño y descubrimos que el favorito es un clásico, el montblanc.

Las batatas o camotes asados, entre los favoritos

En septiembre de 2025, la firma de investigaciones de mercadotecnia Cross Marketing (con sede en Tokio) encuestó a hombres y mujeres de entre 20 y 69 años de todo Japón. Se recibieron 550 respuestas efectivas por cada sexo, 1.100 en total. Todas las preguntas tenían respuestas múltiples.

En la categoría de dulces de estilo occidental, el montblanc, un pastel con castañas, fue el más popular, con un 40,5 %, seguido del dulce de batata (sweet potato), un pastel hecho con puré de batatas, con el 33,8 % y el flan de calabaza, con 23,2 %. En el caso de dulces de estilo japonés, las batatas asadas fueron las preferidas con 30,2 %, seguidas de los dorayaki o kuridora, pastelillos rellenos de pasta de frijoles dulces o los mismos con castañas, con el 21,6 % y la kuri kinton, un puré de batatas con castañas, también con el 21,6 %.

Cuando se preguntó a los participantes qué ingredientes relacionan con el otoño, la respuesta más común fue las castañas, con el 66 %, seguidas de las batatas, con 62,7 % y la calabaza, con el 42,6 %.

También se les preguntó sobre la imagen que tienen de los dulces otoñales. El 43,3 % dijo que los hacen percibir la temporada, mientras que el 37,7 % dijo que tienen un toque japonés y el 27,2 %, que les recuerda a Halloween.

