No son cubos de basura: muchos usan mal los contenedores de reciclaje de las máquinas expendedoras

Botellas de plástico y latas de bebida: en casa, lo habitual es vaciarlas por completo antes de separarlas del resto de la basura. En la calle debería ser igual.

La Federación Nacional de Bebidas Refrescantes de Japón, con sede en el distrito de Chiyoda (Tokio), llevó a cabo a comienzos de septiembre de 2025 una encuesta sobre hábitos de reciclaje de envases de bebidas entre personas de 15 a 69 años. Se obtuvieron 1.037 respuestas válidas.

El 71,8 % de los encuestados reconoció que los contenedores instalados junto a las máquinas expendedoras son “contenedores de reciclaje para botellas, latas y botellas de plástico”. Pero eso también significa que casi un 30 % no distingue estos contenedores de un cubo de basura común. De hecho, el 21,1 % admitió haber arrojado residuos no reciclables en ellos.



Contenedor de reciclaje junto a una máquina expendedora (Foto: Federación Nacional de Bebidas Refrescantes de Japón)

Los objetos depositados de forma incorrecta con más frecuencia en estos contenedores fueron los vasos de plástico (55,7 %), seguidos por las bolsas de supermercado y los envoltorios de golosinas. Las razones principales: “no había otro lugar donde tirarlos” (53,4 %) o “no quería llevarlos de vuelta a casa” (14,2 %). Un 32,0 % reconoció simplemente que “no sabía que no se podía”.

En cuanto a las botellas de plástico o latas que sí son reciclables, solo el 62,6 % sabía que si contienen bebida sobrante se consideran “basura común” y, por tanto, no pueden reciclarse. Además, solo el 55,3 % era consciente de que pueden causar problemas en las plantas de reciclaje.

Es posible que un 40 % de los encuestados aún crea erróneamente que “aunque haya algo de bebida sobrante, igual se recicla”, pero no es así. Solo deben depositarse en el contenedor de reciclaje botellas, latas y botellas de plástico completamente vacías.

(Imagen del encabezado: Pixta.)