No son cubos de basura: muchos usan mal los contenedores de reciclaje de las máquinas expendedoras

No son cubos de basura: muchos usan mal los contenedores de reciclaje de las máquinas expendedorasVida Sociedad
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
La Federación Nacional de Bebidas Refrescantes de Japón, con sede en el distrito de Chiyoda (Tokio), llevó a cabo a comienzos de septiembre de 2025 una encuesta sobre hábitos de reciclaje de envases de bebidas entre personas de 15 a 69 años. Se obtuvieron 1.037 respuestas válidas.
El 71,8 % de los encuestados reconoció que los contenedores instalados junto a las máquinas expendedoras son “contenedores de reciclaje para botellas, latas y botellas de plástico”. Pero eso también significa que casi un 30 % no distingue estos contenedores de un cubo de basura común. De hecho, el 21,1 % admitió haber arrojado residuos no reciclables en ellos.
Los objetos depositados de forma incorrecta con más frecuencia en estos contenedores fueron los vasos de plástico (55,7 %), seguidos por las bolsas de supermercado y los envoltorios de golosinas. Las razones principales: “no había otro lugar donde tirarlos” (53,4 %) o “no quería llevarlos de vuelta a casa” (14,2 %). Un 32,0 % reconoció simplemente que “no sabía que no se podía”.
En cuanto a las botellas de plástico o latas que sí son reciclables, solo el 62,6 % sabía que si contienen bebida sobrante se consideran “basura común” y, por tanto, no pueden reciclarse. Además, solo el 55,3 % era consciente de que pueden causar problemas en las plantas de reciclaje.
Es posible que un 40 % de los encuestados aún crea erróneamente que “aunque haya algo de bebida sobrante, igual se recicla”, pero no es así. Solo deben depositarse en el contenedor de reciclaje botellas, latas y botellas de plástico completamente vacías.
Material de referencia (en japonés)
- Encuesta sobre la percepción del consumidor en relación con el reciclaje de envases de bebidas 2025, Federación Nacional de Bebidas Refrescantes de Japón.
(Imagen del encabezado: Pixta.)