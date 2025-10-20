De Osaka a la escena nacional: la trayectoria del Nippon Ishin no Kai

El Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón), nuevo socio de coalición del gobernante Partido Liberal Democrático, surgió en 2010 como una fuerza política que buscaba reforzar la presencia de Osaka en el ámbito nacional.

Primeros pasos hacia el gobierno local



Hashimoto Tōru (en la fila de delante, a la izquierda) y Matsui Ichirō (ídem, a la derecha) celebran la noticia de que se prevé que salgan elegidos como alcalde y gobernador de Osaka, respectivamente, el 27 de noviembre de 2011. (© Jiji)

Enero de 2008 El abogado y personalidad televisiva Hashimoto Tōru es elegido como gobernador de la prefectura de Osaka y se convierte en ese momento, a sus 38 años, en la persona más joven en alcanzar dicho cargo.

Abril de 2010 La Asociación para la Restauración de Osaka (Osaka Ishin no Kai), que defiende que la ciudad se convierta en la segunda metrópolis de Japón después de Tokio, queda constituida principalmente por antiguos miembros del grupo del Partido Liberal Democrático en la asamblea de Osaka. Hashimoto pasa a ser el líder de este grupo.

Octubre de 2011 Hashimoto se convierte en alcalde de la ciudad de Osaka tras dimitir a la mitad de su mandato como gobernador. Matsui Ichirō, miembro de la Asociación para la Restauración de Osaka, sale elegido gobernador en sustitución de Hashimoto.

Septiembre de 2012 Se constituye el Nippon Ishin no Kai con el nombre oficial en inglés Japan Restoration Party (Partido de la Restauración de Japón).

Mayo de 2013 El colíder del Nippon Ishin no Kai, Hashimoto, declara que el ejército imperial de Japón necesitaba disponer de las llamadas “mujeres de solaz” durante la Segunda Guerra Mundial para mantener la disciplina militar, lo que atrae enérgicas críticas de China y Corea del Sur.

Septiembre de 2014 El Nippon Ishin no Kai se fusiona con el Partido de la Unidad (Yui no Tō) para formar el Ishin no Tō (Partido de la Innovación de Japón).

Primer referéndum

Mayo de 2015 En un referéndum sobre la cuestión de convertir a Osaka en una metrópolis, 705.585 votantes se oponen a la propuesta frente a los 694.844 que la apoyan. De esta forma queda rechazada esta iniciativa por un estrecho margen de 10.741 votos. Hashimoto anuncia que pretende retirarse de la política.

Agosto de 2015 Hashimoto y Matsui anuncian su renuncia al partido Ishin no Tō y forman una nueva organización política, Osaka Ishin no Kai (Iniciativas desde Osaka).

Noviembre de 2015 Matsui es reelegido como gobernador de la prefectura de Osaka, mientras que Yoshimura Hirofumi, diputado de la Cámara de Representantes (Cámara Baja) y sucesor designado de Hashimoto, es elegido alcalde de Osaka.

Agosto de 2016 Con el objetivo de ampliar su atractivo a nivel nacional, Osaka Ishin no Kai cambia su nombre a Nippon Ishin no Kai. Este es el mismo nombre japonés que había utilizado el partido fundado por Hashimoto en 2012. En inglés pasa a denominarse Japan Innovation Party (Partido de la Innovación de Japón).

Rechazo del referéndum por segunda vez

Abril de 2019 En las elecciones celebradas antes del segundo referéndum sobre el plan de convertir Osaka en una metrópolis, Yoshimura se convierte en gobernador, intercambiando cargos con Matsui, quien pasa a ser alcalde de Osaka.

Noviembre de 2020 En el segundo referéndum sobre la conversión de Osaka en una metrópolis, 692.996 personas votan en contra de la propuesta y 675.829 a favor, lo que supone su rechazo por segunda vez, con una diferencia de 17.167 votos. Tras los resultados, Matsui anuncia que se retirará de la política una vez finalice su mandato.



El alcalde Matsui (a la derecha) y el gobernador Yoshimura ofrecen una rueda de prensa después del segundo referéndum en el que se rechazó el plan de convertir Osaka en una metrópolis, el 1 de noviembre de 2020. (© Jiji)

Septiembre de 2025 Nippon Ishin no Kai presenta un borrador de su propuesta para designar Osaka como una “segunda capital”, una de las promesas incluidas en su programa electoral para las elecciones a la Cámara de Consejeros (Cámara Alta) de julio. El plan requeriría eliminar redundancias administrativas, transferir parte de los ingresos fiscales del Gobierno central y trasladar algunas funciones de la Dieta y de organismos gubernamentales a Osaka.

Octubre de 2025 Nippon Ishin no Kai comienza a negociar con el Partido Liberal Democrático (PLD) para coordinar políticas con miras a una posible coalición en la Dieta, el parlamento japonés.



El líder del Nippon Ishin no Kai, Yoshimura Hirofumi (a la izquierda) charla con la presidenta del Partido Liberal Democrático, Takaichi Sanae, el 15 de octubre de 2025. (© Jiji)

(Imagen del encabezado: durante una rueda de prensa el 31 de octubre de 2015 después de la fundación del Osaka Ishin no Kai. Desde la izquierda: Matsui Ichirō, secretario general y gobernador de Osaka; Hashimoto Tōru, líder y alcalde de Osaka, y Yoshimura Hirofumi, presidente del Consejo de Investigación sobre Políticas. © Jiji.)