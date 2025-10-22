La primera ministra Takaichi Sanae nombra su Gabinete

Takaichi Sanae, la primera mujer en asumir la jefatura del Gobierno en Japón, nombró a Katayama Satsuki como primera ministra de Finanzas del país.

Después de asumir el cargo como la primera mujer en la jefatura del Gobierno en Japón el 21 de octubre de 2025, Takaichi Sanae eligió a Katayama Satsuki como la primera mujer del país en la cartera de Finanzas. El nuevo Gabinete incluye solo dos ministras. Takaichi eligió también a dos de sus rivales en las elecciones a la presidencia del Partido Liberal Democrático para cargos dentro de su Administración. Motegi Toshimitsu será ministro de Asuntos Exteriores, Hayashi Yoshimasa es el nuevo ministro de Asuntos Internos y Comunicaciones, y Koizumi Shinjirō asumirá la cartera de Defensa. Akazawa Ryōsei, quien estuvo a cargo de las negociaciones sobre los aranceles con los Estados Unidos, es el nuevo ministro de Economía, Comercio e Industria. Hay diez ministros que forman parte por primera vez de un Gabinete.

En octubre, Takaichi nombró a Asō Tarō como vicepresidente del PLD y al cuñado de Asō, Suzuki Shun’ichi, como secretario general. Kobayashi Takayuki es ahora el jefe de Política del PLD, lo que quiere decir que Takaichi encontró puestos para los cuatro candidatos que derrotó en las elecciones presidenciales del partido.

En la anterior coalición del PLD con el Kōmeitō, el partido minoritario ocupó habitualmente el Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo. No obstante, el Gabinete de Takaichi no incluye ningún miembro del nuevo compañero de coalición, el Nippon Ishin no Kai.

A continuación se puede leer la lista completa de miembros del Gabinete. Las edades corresponden al 21 de octubre de 2025.

Primera ministra

Takaichi Sanae (64 años), PLD, Cámara de Representantes (Nara)

Ministro de Asuntos Internos y Comunicaciones

Hayashi Yoshimasa (64 años), PLD, Cámara de Representantes (Yamaguchi)

Ministro de Justicia (primer cargo en un gabinete)

Hiraguchi Hiroshi (77 años), PLD, Cámara de Representantes (Hiroshima)

Ministro de Asuntos Exteriores

Motegi Toshimitsu (70 años), PLD, Cámara de Representantes (Tochigi)

Ministra de Finanzas, ministra de Estado para los Servicios Financieros

Katayama Satsuki (66 años), PLD, Cámara de Consejeros (representación proporcional)

Ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología (primer cargo en un gabinete)

Matsumoto Yōhei (52 años), PLD, Cámara de Representantes (representación proporcional)

Ministro de Salud, Trabajo y Bienestar (primer cargo en un gabinete)

Ueno Ken’ichirō (60 años), PLD, Cámara de Representantes (Shiga)

Ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca (primer cargo en un gabinete)

Suzuki Norikazu (43 años), PLD, Cámara de Representantes (Yamagata)

Ministro de Economía, Comercio e Industria

Akazawa Ryōsei (64 años), PLD, Cámara de Representantes (Tottori)

Ministro del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo

Kaneko Yasushi (64 años), PLD, Cámara de Representantes (Kumamoto)

Ministro de Medioambiente (primer cargo en un gabinete)

Ishihara Hirotaka (61 años), PLD, Cámara de Representantes (Tokio)

Ministro de Defensa

Koizumi Shinjirō (44 años), PLD, Cámara de Representantes (Kanagawa)

Secretario en jefe del Gabinete, ministro a cargo de la cuestión de los secuestros de Corea del Norte

Kihara Minoru (56 años), PLD, Cámara de Representantes (Kumamoto)

Ministro para la Transformación Digital (primer cargo en un gabinete)

Matsumoto Hisashi (63 años), PLD, Cámara de Representantes (Chiba)

Ministro para la Reconstrucción (primer cargo en un gabinete)

Makino Takao (66 años), PLD, Cámara de Consejeros (Shizuoka)

Presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública (primer cargo en un gabinete)

Akama Jirō (57 años), PLD, Cámara de Representantes (Kanagawa)

Ministro para las Políticas de la Infancia (primer cargo en un gabinete)

Kikawada Hitoshi (55 años), PLD, Cámara de Representantes (Saitama)

Ministro para la Estrategia de Crecimiento

Kiuchi Minoru (60 años), PLD, Cámara de Representantes (Shizuoka)

Ministra para la Seguridad Económica, ministra a cargo de las Cuestiones de los Residentes Extranjeros (primer cargo en un gabinete)

Onoda Kimi (42 años), PLD, Cámara de Consejeros (Okayama)

(Imagen del encabezado: la primera ministra Takaichi Sanae, delante, en el centro, posa para una fotografía conmemorativa con los miembros de su nuevo Gabinete en la oficina de la primera ministra en Tokio, el 21 de octubre de 2025. © Reuters.)