El ‘sushi’, el plato japonés que más se recomienda a los extranjeros

El sushi, antaño un lujo reservado para ocasiones especiales, se ha convertido hoy en una opción accesible gracias a la expansión de los restaurantes de cinta transportadora (kaiten-zushi) y de los productos para llevar en los grandes almacenes.

La empresa Suzumo Machinery, fabricante de robots para procesar arroz cocido (como los que preparan los pedazos de arroz shari o sirven porciones de arroz), con sede en el distrito de Nakano, Tokio, realizó a mediados de septiembre una encuesta sobre la percepción del washoku, la comida japonesa, y del sushi entre 600 personas mayores de 20 años de todo el país. El resultado fue contundente: el 63,8 % de los encuestados señaló el sushi como el plato japonés que más recomendaría a los extranjeros, muy por delante del segundo puesto, el tempura (43 %), con una diferencia de veinte puntos.

En cuanto a los atractivos de la gastronomía japonesa, el 50,2 % destacó el “uso de ingredientes de temporada” como el factor más apreciado, seguido por “la técnica de los artesanos” y “la presentación”, ambos con cerca del 40 %. Se reconocen como elementos esenciales del atractivo del washoku no solo el sabor, sino también la estética y la faceta cultural.

Para lograr una mayor expansión internacional del washoku, el aspecto señalado como más importante fue la “reproducibilidad de la calidad y el sabor originales” (36,3 %). A la vez, muchos encuestados indicaron la esperanza de que la comida japonesa se difunda acorde con los gustos locales: “los métodos de cocinar se deben poder reproducir en cada lugar”, o “se debe adaptar a la cultura gastronómica local”.

(Imagen del encabezado: Pixta.)