Muchos japoneses refuerzan sus ahorros: crece la sensibilidad a las tasas de interés

Aunque Japón sigue en un entorno de tipos de interés bajos, el regreso a un “mundo con tasas de interés” ha empezado a influir en el comportamiento de los ahorradores. Cada vez son más quienes deciden mover su dinero, atraídos incluso por diferencias mínimas en los rendimientos.

En julio de 2025, NTTCom Online Marketing Solutions, en colaboración con el NTT Data Institute of Management Consulting, realizó una encuesta sobre las tendencias de uso de las instituciones financieras entre personas mayores de 18 años de todo el país. Se obtuvieron respuestas de 1.061 personas.

La política de tipos de interés negativos, que se había prolongado durante aproximadamente ocho años, se levantó en marzo de 2024, lo que supuso el regreso de un “mundo con tipos de interés”. Casi el 35 % de los encuestados había renovado sus depósitos de ahorro en el último año. De ellos, el 21,5 % lo hizo por valor de más de un millón de yenes.

La razón principal para renovar el depósito fue “los altos tipos de interés”, con un 42,5 %. Esto sugiere que la sensibilidad de los consumidores a los tipos de interés, que se había atenuado debido a las prolongadas políticas de tipos de interés negativos, está resurgiendo.

El análisis de la relación entre tener una cuenta en un banco que solo opera por internet y el comportamiento de renovación de depósitos reveló que las personas que tenían este tipo de cuentas hicieron la renovación de depósitos con una proporción aproximadamente entre 9 y 10 puntos porcentuales más alta que las que no tenían este tipo de cuentas durante el último año.

Al examinar la proporción de encuestados que citaron “los altos tipos de interés” como el factor más importante a la hora de renovar depósitos, por tipo de banco principal, los usuarios de “bancos exclusivamente online” eran de la cifra más alta, con un 44,6 %. Sin embargo, los usuarios de “cooperativas de crédito”, “bancos regionales/bancos regionales de segundo nivel” y los usuarios de “megabancos” también se acercaron al 40 %. La sensibilidad a los tipos de interés está cada vez más extendida entre los usuarios de las instituciones financieras regionales.

Material de referencia (en japonés)

Encuesta sobre las tendencias de uso de los servicios financieros en la fase creciente de los tipos de interés, NTT Data Institute of Management Consulting

