Un 33,8 % de los nuevos graduados universitarios abandonan su trabajo en tres años

La renuncia laboral en los tres años posteriores a los estudios entre los nuevos graduados en marzo de 2022 descendió ligeramente, tanto entre los graduados de bachillerato como los universitarios. Sin embargo, la tasa de graduados universitarios sigue siendo alta, lo que indica un mercado próspero de cambios laborales.

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar publicó los resultados de una encuesta sobre la situación de renuncia laboral entre los nuevos graduados. Según dichos resultados, la proporción de quienes dejaron su empleo en los tres años siguientes a su graduación, entre 2022 y 2025, fue del 33,8 % entre los graduados universitarios, lo que supone un descenso de 1,1 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Entre los graduados de universidades de curso reducido (diplomatura) y otros centros educativos fue del 44,5 %, lo que supone un descenso de 0,1 puntos porcentuales, mientras que en el caso de los graduados de bachillerato disminuyó 0,5 puntos porcentuales hasta el 37,9 %. En el caso de los graduados de secundaria, aumentó 3,6 puntos porcentuales hasta el 54,1 %.

El número de nuevos graduados que se incorporaron al mercado laboral en marzo de 2022 fue de 449.012 graduados universitarios, 142.455 de universidades de curso reducido y otros centros, 137.458 de bachillerato y 675 de secundaria.

En un contexto de aumento de las ofertas de empleo en 2021 como reacción a la pandemia, la tasa de abandono laboral de los graduados universitarios alcanzó su nivel más alto en 16 años (34,92 %) en la encuesta del año anterior, entre quienes se graduaron en 2002. Aunque ha descendido en esta ocasión, sigue siendo elevada.

En la siguiente figura se muestra la tasa de renuncia laboral en tres años por tamaño del lugar de trabajo. Tanto entre los graduados de bachillerato como entre los universitarios, la tasa aumenta a medida que disminuye el tamaño del lugar de trabajo.

Por sectores industriales, las tasas de renuncia más altas entre los graduados universitarios se dan en la hostelería y restauración (55,4 %), los servicios relacionados con la vida y el entretenimiento (54,7 %), la educación y el apoyo al aprendizaje (44,2 %), la medicina y el bienestar (40,8 %) y el comercio minorista (40,4 %). En el caso de los graduados de bachillerato, las tasas más altas se registraron en la hostelería y restauración (64,7 %), los servicios relacionados con la vida y el entretenimiento (61,5 %), los servicios de educación y apoyo al aprendizaje (53,6 %), la medicina y el bienestar (49,2 %) y el comercio minorista (48,3 %).

