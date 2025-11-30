Los gastos educativos tras la matrícula resultan onerosos: tabletas, uniformes, bicicletas…

A pesar de la supresión de las tasas de matrícula en la enseñanza de bachillerato, los gastos relacionados con el material escolar, las excursiones escolares y los viajes de actividades extraescolares siguen aumentando sin límite.

En agosto de 2025, la ONG internacional Save the Children Japan realizó una encuesta sobre la situación real de los gastos relacionados con la educación entre los hogares con bajos ingresos que habían utilizado la nueva beca de entrada a la escuela de la organización. Se obtuvieron respuestas de 148 estudiantes de secundaria y bachillerato (secundaria superior) y de 436 padres.

Entre los gastos incurridos para ingresar a la escuela secundaria, los “uniformes escolares” destacan por ser excepcionalmente costosos. El costo promedio fue de 64.656 yenes para la secundaria y de 80.621 yenes para el bachillerato o instituto, lo que supone un aumento de aproximadamente 10.000 yenes con respecto al año anterior. Otros gastos significativos fueron las “bicicletas”, que costaban más de 40.000 yenes, y la “ropa deportiva” y los “artículos designados”, que costaban más de 20.000 yenes cada uno, lo que también se considera un factor que eleva los costos iniciales de inscripción.

Debido a la promoción del aprendizaje digital, el 50 % de los institutos públicos y el 60 % de los institutos privados exigen a los alumnos que sufraguen el coste de un ordenador personal o una tableta al matricularse, con un promedio de 79.657 yenes. En muchos casos, los centros designan el modelo, lo que limita la elección a opciones más baratas y aumenta la carga.

En cuanto al apoyo necesario para la matriculación, alrededor del 70 % de los estudiantes de secundaria / bachillerato y de los padres mencionaron “abaratar los uniformes, ropa deportiva, etc., o eliminar la necesidad de comprarlos”. Muchos también pidieron que “las escuelas proporcionaran los libros de texto” y que “se eliminaran los artículos designados por la escuela”.

El 70 %, a favor de que el bachillerato sea obligatorio

Aproximadamente el 70 % de los estudiantes de secundaria, bachillerato y los padres desean que el instituto sea obligatorio, citando razones como “la mayoría de los niños pasan a la educación secundaria superior” y “es una desventaja para el empleo no ser graduado de bachillerato”.

En las respuestas abiertas, surgieron comentarios desgarradores como: “No tenemos más remedio que recortar en todo, salvo en lo mínimo indispensable: pagar la matrícula y la comida. No quiero que mis futuros hijos pasen por lo mismo, así que no quiero tener hijos” (Tokio, estudiante de primero de bachillerato).

El Gobierno tiene previsto introducir la gratuidad efectiva de la enseñanza secundaria a partir del curso académico 2026. Sin embargo, Save the Children Japan afirma que, para garantizar el derecho a la educación de los niños de familias de recursos limitados, es necesario “ampliar la ayuda económica para gastos aparte del pago de la matrícula” y “tener preparado para uso de los estudiantes el material escolar, así como ampliar las opciones de los artículos que se deben comprar”.

Material de referencia (en japonés)

Save the Children Japan, Informe de la encuesta sobre la carga real de los gastos de educación secundaria y bachillerato para los hogares con dificultades económicas que crían hijos.

