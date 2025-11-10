Alerta por gripe en Japón debido al aumento del número de casos

El número de casos de gripe en Japón se duplicó con creces en una semana, superando el nivel de alerta que señala la posibilidad de un brote importante.

Temor a la gripe

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar informó que se registraron 57.424 casos semanales de gripe (influenza) entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre de 2025, según datos recopilados en 3.000 instituciones médicas designadas de todo el país. Esta cifra, que se publica semanalmente a nivel nacional, representa un promedio de 14,90 casos por institución, más del doble de los 6,29 de la semana anterior, superando así el nivel de alerta de 10, que indica la posibilidad de un brote importante en las próximas cuatro semanas.

Por prefecturas, Miyagi (28,58), Kanagawa (28,47) y Saitama (27,91) se acercaron al nivel de advertencia de 30. Además de Kanagawa y Saitama, la gripe también se propagó ampliamente en otras zonas del área metropolitana de Tokio, con 25,04 en Chiba y 23,69 en Tokio. Otras cifras elevadas se registraron en Hokkaidō (24,99) y Okinawa (23,80), mientras que un total de 25 de las 47 prefecturas superaron los 10 casos promedio. A nivel nacional, hubo cierres parciales o totales en 2.307 centros educativos, incluidos jardines de infancia, guarderías y escuelas primarias, secundarias e institutos.

