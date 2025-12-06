Japón estudia aumentar los impuestos de salida del país y las tasas de expedición de visados

El Gobierno está considerando aumentar los impuestos de salida del país y las tasas de expedición de visados, lo que supondría una mayor carga para los visitantes extranjeros en Japón.

Según informan los principales medios de comunicación, el Gobierno está considerando aumentar el impuesto de salida del país (Impuesto Internacional de Turismo), que actualmente es de 1.000 yenes por persona. El objetivo es aumentar la carga para los visitantes extranjeros en Japón y utilizar los fondos para abordar problemas derivados del exceso de turismo, como la congestión del tránsito y los residuos.

El siguiente gráfico compara los importes de los impuestos de salida en diferentes países y regiones. Convertido a yenes japoneses, el impuesto de EE. UU. es de aproximadamente 3.400 yenes y el de Hong Kong de unos 2.400 yenes, lo que sugiere que el impuesto de Japón también podría aumentar hasta unos 3.000 yenes. Dado que el impuesto de salida también se aplica a la población nacional, se está estudiando la posibilidad de reducir las tasas de expedición de pasaportes para los ciudadanos japoneses como compensación por el aumento del impuesto.

El Gobierno también tiene previsto aumentar sustancialmente las tasas de solicitud de visado para los visitantes extranjeros que viajen a Japón durante el año fiscal 2026. Las tasas actuales en Japón son de 3.000 yenes para los visados de entrada única y de 6.000 yenes para los visados de entradas múltiples, sin que se haya producido ninguna revisión de las tasas en más de 40 años.

Se introducirá la autorización electrónica de viaje en el año fiscal 2028

Japón pondrá en marcha su “Sistema de autorización electrónica de viaje” en el año fiscal 2028, dirigido a los viajeros de países y regiones exentos de visados de corta duración. Este sistema, ampliamente adoptado por los países europeos y americanos, exigirá a los visitantes de Japón que presenten por adelantado una solicitud en línea para obtener el permiso de inmigración. La siguiente tabla muestra las tarifas establecidas por varios países. Es probable que Japón determine su tarifa teniendo en cuenta los niveles de Europa y América.

Material de referencia (en japonés)

Agencia Nacional de Impuestos: Acerca del impuesto internacional de turismo

