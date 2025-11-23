El 94,5 % de los universitarios que buscan de empleo desarrollan aprecio por las personas que trabajan

El 94,5 % de los universitarios que buscan de empleo desarrollan aprecio por las personas que trabajanSociedad Trabajo
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Un sentimiento de gratitud hacia los familiares que trabajan
Un sondeo realizado a través de internet en octubre de 2025 por Mynavi Corporation (Tokio), una empresa de servicios integrados de recursos humanos, reveló que el 94,5 % de los universitarios encuestados empezó a sentir gratitud hacia los trabajadores a raíz de su experiencia en la búsqueda de empleo. La encuesta se llevó a cabo entre estudiantes universitarios y de posgrado que se graduarán en marzo de 2026, y se obtuvieron 1.105 respuestas válidas.
Cuando se les preguntó sobre los cambios en su conciencia hacia los trabajadores después de la búsqueda de empleo, el 46,3 % respondió “me he empezado a sentir muy agradecido”, mientras que el 48,2 % señaló “me he empezado a sentir más agradecido que antes”.
Los principales destinatarios de dicha gratitud (respuestas múltiples) fueron la familia, con un 85,8 %. Le siguieron “las personas que trabajan a mi alrededor”, con un 34,0 %, y “el personal y los profesores de la universidad”, con un 19,9 %.
Los estudiantes que respondieron a la encuesta compartieron comentarios como: “He llegado a sentir más profundamente las dificultades y los esfuerzos diarios de las personas que trabajan” y “Me siento más agradecido a mi madre, que se ocupaba del cuidado de los niños mientras trabajaba”.
Material de referencia (en japonés)
- Encuesta sobre la Importancia de la gratitud que se reflexiona en el Día de Agradecimiento al Trabajo, Mynavi.
Imagen del encabezado: Pixta.