El 94,5 % de los universitarios que buscan de empleo desarrollan aprecio por las personas que trabajan

El proceso de búsqueda de empleo (shūkatsu) parece cambiar la percepción que muchos universitarios tienen sobre las personas que trabajan, especialmente en la familia.

Un sentimiento de gratitud hacia los familiares que trabajan

Un sondeo realizado a través de internet en octubre de 2025 por Mynavi Corporation (Tokio), una empresa de servicios integrados de recursos humanos, reveló que el 94,5 % de los universitarios encuestados empezó a sentir gratitud hacia los trabajadores a raíz de su experiencia en la búsqueda de empleo. La encuesta se llevó a cabo entre estudiantes universitarios y de posgrado que se graduarán en marzo de 2026, y se obtuvieron 1.105 respuestas válidas.

Cuando se les preguntó sobre los cambios en su conciencia hacia los trabajadores después de la búsqueda de empleo, el 46,3 % respondió “me he empezado a sentir muy agradecido”, mientras que el 48,2 % señaló “me he empezado a sentir más agradecido que antes”.

Los principales destinatarios de dicha gratitud (respuestas múltiples) fueron la familia, con un 85,8 %. Le siguieron “las personas que trabajan a mi alrededor”, con un 34,0 %, y “el personal y los profesores de la universidad”, con un 19,9 %.

Los estudiantes que respondieron a la encuesta compartieron comentarios como: “He llegado a sentir más profundamente las dificultades y los esfuerzos diarios de las personas que trabajan” y “Me siento más agradecido a mi madre, que se ocupaba del cuidado de los niños mientras trabajaba”.

Material de referencia (en japonés)

Imagen del encabezado: Pixta.