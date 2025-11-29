Los deportistas favoritos entre los jóvenes japoneses: Ōtani Shōhei es la figura indiscutible

Cuatro jugadores de voleibol, incluyendo Ishikawa Yūki y Takahashi Ran, también se sitúan entre los diez primeros favoritos.

En una encuesta sobre la vida deportiva entre los adolescentes y jóvenes, llevada a cabo por la Sasakawa Sports Foundation en junio-julio de 2025, se preguntó a los participantes por su deportista favorito. El primer lugar lo ocupó Ōtani Shōhei, estrella de los Dodgers de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), seguido por los jugadores de voleibol Ishikawa Yūki y Takahashi Ran.

Esta encuesta sobre la vida deportiva de los jóvenes se realiza cada dos años. Es la cuarta vez consecutiva que Ōtani lidera la categoría de deportista favorito, tras las encuestas de 2019, 2021 y 2023. Su porcentaje de votos fue del 19,9 %, una diferencia de 15,4 puntos porcentuales con respecto al segundo lugar. La encuesta se llevó a cabo entre 3.000 hombres y mujeres de 12 a 21 años residentes en Japón, y se recibieron 1.438 respuestas válidas.

Se cree que los resultados de la encuesta reflejan la cobertura mediática incesante de Ōtani en televisión, prensa y páginas web, quien en septiembre de 2024 logró la hazaña de ser el primer jugador en la historia de la MLB con “50 jonrones y 50 bases robadas”, y en esta temporada ha regresado completamente a su papel de nitōryū (doble función como lanzador y bateador).

Ishikawa Yūki, en el segundo lugar, pertenece al potente club Perugia de la Serie A italiana, y está activo en la liga de voleibol más prestigiosa del mundo. Takahashi Ran (tercer lugar), y el jugador de baloncesto Kawamura Yūki (cuarto lugar), experimentaron un salto significativo desde el octavo y décimo puesto, respectivamente, de la encuesta anterior. Los futbolistas Mitoma Kaoru y Lionel Messi, que comparten el quinto lugar, ya ocupaban puestos altos (segundo y tercero) en la encuesta previa, demostrando una popularidad arraigada.

Deportista / deporte Porcentaje de votos (%) Ōtani Shōhei / béisbol 19,9 Ishikawa Yūki / voleibol 4,5 Takahashi Ran / voleibol 3,2 Kawamura Yūki / baloncesto 2,8 Mitoma Kaoru / fútbol 1,7 Lionel Messi / fútbol 1,7 Kubo Takefusa / fútbol 1,3 Stephen Curry / baloncesto 1,3 Ishikawa Mayu / voleibol 1,2 Sakamoto Hayato / béisbol 1,2 Shūtō Ukyō / béisbol 1,2 Nishida Yūji / voleibol 1,2 Hayata Hina / tenis de mesa 1,2

Fuente: Sasakawa Sports Foundation.

(Imagen del encabezado: Ōtani Shōhei da un discurso durante una ceremonia en el Dodger Stadium, su sede, tras finalizar el desfile de la victoria de la Serie Mundial; 3 de noviembre de 2025 - AFP / Jiji.)