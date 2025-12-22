Aumentan los malos hábitos de vida que afectan negativamente el desarrollo infantil

¿Son una “especie en peligro de extinción” los niños que comen de todo y duermen bien? La vida desordenada de los estudiantes de primaria y secundaria tiene un impacto negativo en su desarrollo.

La empresa Three A Life (distrito de Setagaya, Tokio), fabricante y vendedora de suplementos, realizó una encuesta sobre los hábitos de vida y la dieta de los niños, dirigida a 506 maestros de primaria y secundaria y 503 médicos.

Cuando se preguntó a los maestros sobre los hábitos de vida que mostraban una tendencia al alza en los últimos años, más del 80 % citó “el sesgo alimentario”, “la falta de sueño” y “las alergias alimentarias”. Además, la encuesta reveló un estilo de vida tan desorganizado como el de los adultos, caracterizado por “dedicarse hasta la noche a actividades en academias preparatorias u otras actividades extraescolares”, “saltarse el desayuno” y “depender principalmente de la comida fuera de casa o de platos preparados”.

Los maestros informan de que el aumento de estos hábitos de vida está causando problemas como la “falta de energía física” (82,2 %), la “disminución de la concentración” (80,8 %) o la “inestabilidad emocional” (77,1 %).

Más del 90 % de los médicos señalan que los hábitos de vida de los niños, como los “horarios irregulares de comida”, la “alimentación sesgada o desequilibrada” y la “falta de sueño”, tienen un efecto perjudicial en su desarrollo.

Los profesores, por supuesto, son conscientes de estos problemas, pero más del 60 % cree que “la educación sanitaria en las escuelas por sí misma tiene sus limitaciones”. Los profesores también señalan problemas de parte de los padres, afirmando que “dan prioridad a los alimentos que a los niños les resulta fácil comer más que al equilibrio nutricional” y que “dependen de las comidas escolares, lo que lleva a comidas más sencillas en casa”. Parece que la comprensión y la cooperación de las familias también son esenciales para mejorar la situación.

