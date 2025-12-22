Aumentan los malos hábitos de vida que afectan negativamente el desarrollo infantil

Salud Familia Vida

¿Son una “especie en peligro de extinción” los niños que comen de todo y duermen bien? La vida desordenada de los estudiantes de primaria y secundaria tiene un impacto negativo en su desarrollo.
La empresa Three A Life (distrito de Setagaya, Tokio), fabricante y vendedora de suplementos, realizó una encuesta sobre los hábitos de vida y la dieta de los niños, dirigida a 506 maestros de primaria y secundaria y 503 médicos.

Cuando se preguntó a los maestros sobre los hábitos de vida que mostraban una tendencia al alza en los últimos años, más del 80 % citó “el sesgo alimentario”, “la falta de sueño” y “las alergias alimentarias”. Además, la encuesta reveló un estilo de vida tan desorganizado como el de los adultos, caracterizado por “dedicarse hasta la noche a actividades en academias preparatorias u otras actividades extraescolares”, “saltarse el desayuno” y “depender principalmente de la comida fuera de casa o de platos preparados”.

¿Qué hábitos de vida están aumentando entre los niños?

Los maestros informan de que el aumento de estos hábitos de vida está causando problemas como la “falta de energía física” (82,2 %), la “disminución de la concentración” (80,8 %) o la “inestabilidad emocional” (77,1 %).

¿Qué problemas están aumentando en la salud y el comportamiento de los niños?

Más del 90 % de los médicos señalan que los hábitos de vida de los niños, como los “horarios irregulares de comida”, la “alimentación sesgada o desequilibrada” y la “falta de sueño”, tienen un efecto perjudicial en su desarrollo.

¿Afecta negativamente el desarrollo de los niños?

Los profesores, por supuesto, son conscientes de estos problemas, pero más del 60 % cree que “la educación sanitaria en las escuelas por sí misma tiene sus limitaciones”. Los profesores también señalan problemas de parte de los padres, afirmando que “dan prioridad a los alimentos que a los niños les resulta fácil comer más que al equilibrio nutricional” y que “dependen de las comidas escolares, lo que lleva a comidas más sencillas en casa”. Parece que la comprensión y la cooperación de las familias también son esenciales para mejorar la situación.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: Pixta.)

niños Menores alimentación