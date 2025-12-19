El precio del ‘osechi’ para Año Nuevo de 2026 roza los 30.000 yenes

El precio del ‘osechi’ para Año Nuevo de 2026 roza los 30.000 yenesEconomía Gastronomía
La empresa Teikoku Data Bank investigó los precios del osechi ryōri (en presentación de tres bandejas, o porciones para 3 a 4 personas) vendido por un total de 110 empresas, incluyendo grandes tiendas de veinticuatro horas, grandes almacenes, supermercados y restaurantes japoneses de renombre en todo el país.
El precio promedio para el Año Nuevo de 2026 alcanza los 29.098 yenes con impuestos incluidos, a punto ya de rebasar los 30.000 yenes.
Este precio ha subido un 3,8 %, o 1.054 yenes, respecto al año anterior, debido a la presión en oleadas del alza de precios de materias primas y de materiales de embalaje, y al aumento de los costes de energía y mano de obra.
De las 110 empresas o marcas encuestadas, 65 de ellas, cerca de un 60 %, han aumentado sus precios. Según grupos de incremento, el más numeroso es el que ha aumentado “entre 1.000 y 2.000 yenes” (22 empresas), seguido por un significativo aumento de “entre 3.000 y 4.000 yenes” (16 empresas). Otras empresas han subido los precios “entre 2.000 y 3.000 yenes” (14 empresas) o “menos de 1.000 yenes” (13 empresas).
Se refuerza también la tendencia de que el osechi supervisado por hoteles y restaurantes de lujo se centre en la calidad (la de los ingredientes, por ejemplo). Por otro lado, los minoristas por volumen se centran en la relación coste-beneficio, con ofertas como precios de “entre 10.000 y 20.000 yenes” y “grandes volúmenes”. Teikoku Data Bank concluye que la polarización se ha intensificado entre los productos de “ahorro” y los de lujo.
Si bien el precio del salmón y la trucha importados y el buri (seriola japonesa) ha disminuido, otros ingredientes como la carne de res, el pulpo (tako) y el ikura (huevas de salmón) han experimentado subidas.
