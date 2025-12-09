Japón ocupa el puesto 96.º en una clasificación mundial sobre el dominio del inglés

En la edición de 2025 de una encuesta sobre el dominio del inglés, realizada entre 123 países y regiones no anglófonos, Japón cayó cuatro puestos y se situó en el grupo inferior incluso entre los países asiáticos.

Según la encuesta de la edición de 2025 publicada recientemente por la organización internacional de enseñanza de idiomas EF Education First (con sede en Suiza), entre 123 países y regiones donde el inglés no es la lengua materna, el dominio del inglés de los japoneses ocupó el puesto 96 en la clasificación general y el 17 entre 25 países y regiones asiáticos. Japón fue clasificado en el nivel más bajo de los cinco niveles de dominio: “Nivel de dominio muy bajo” (puesto 95 al 123 en la clasificación mundial).

La encuesta analizó los datos de pruebas gratuitas en línea realizadas por aproximadamente 2,2 millones de personas en todo el mundo en 2024, y compiló una clasificación por países y regiones bajo el título “Índice de dominio del inglés”. Esta edición incorporó por primera vez los resultados de expresión oral y expresión escrita, junto con comprensión lectora y comprensión auditiva. El desglose regional de los participantes en la prueba fue: Asia 39 %, América Latina 31 %, Europa 16 %, África 11 % y Oriente Medio 3 %. La edad media de los participantes era de 26 años.

Entre los países con niveles de dominio del inglés aproximadamente similares a los de Japón se encuentran Mongolia (95.º), Afganistán (96.º) y Camerún (98.º). Japón ocupó el 14.º puesto en la encuesta inaugural de 2011, pero su posición ha descendido a medida que el número de países participantes, inicialmente alrededor de 40, ha ido aumentando gradualmente.

Malasia encabeza Asia en el puesto 24.º

Los Países Bajos siguen siendo el país con mayor dominio del inglés, sin cambios respecto al año anterior. La mayoría de los países de las categorías “Nivel de dominio muy alto” (1.º-9.º) y “Nivel de dominio alto” (10.º-32.º) son naciones europeas.

Entre los países y regiones asiáticos, Malasia alcanzó la clasificación más alta, en el puesto 24.º, seguida de Filipinas (28.º) y Hong Kong (39.º). Corea del Sur ocupó el puesto 48.º, India el 74.º y China el 86.º.

La organización señaló que “el último año en el que se observó una mejora global en el dominio del inglés fue 2020; la situación actual es de estancamiento”. Especialmente desde la pandemia, el dominio del inglés de los jóvenes (de 18 a 25 años) no se ha recuperado y, en esta ocasión, las puntuaciones de los jóvenes han descendido en aún más países.

Edición 2025: Clasificación del dominio del inglés de los principales países (Países no anglófonos: en los puesto por debajo de 16 se indican solo los países asiáticos)

1 Países Bajos 2 Croacia 3 Austria 4 Alemania 5 Noruega 6 Portugal 7 Dinamarca 8 Suecia 9 Bélgica 10 Eslovaquia 11 Rumanía 12 Finlandia 13 Sudáfrica 14 Zimbabue 15 Polonia

24 Malasia 28 Filipinas 48 Corea del Sur 58 Nepal 62 Bangladesh 64 Vietnam 67 Pakistán 73 Sri Lanka 74 India 79 Bután 80 Indonesia 86 China 88 Laos 91 Turkmenistán 96 Japón

(Fuente: Índice de dominio del inglés de EF Education First)

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: Pixta.)