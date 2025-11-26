Aonishiki: el primer ucraniano que gana un torneo de gran sumo

Aonishiki hizo historia el 23 de noviembre al convertirse en el primer luchador procedente de Ucrania que gana un torneo de gran sumo.

Una hazaña histórica

El 23 de noviembre, el luchador ucraniano Aonishiki se aseguró la victoria en el Torneo de Gran Sumo de Kyūshū. Llegó a Japón hace tres años y medio a raíz de la invasión rusa de su país, y ha logrado una hazaña histórica al convertirse en el primer luchador de Ucrania en ganar un torneo de sumo profesional.

Aonishiki, cuyo nombre real es Danylo Yavhusishyn, nació en Vinnytsia, Ucrania, el 23 de marzo de 2004. A sus 21 años mide 1,82 metros y pesa 140 kilos. El “ao” de su nombre de luchador significa “azul”, en referencia a la bandera de Ucrania, mientras que su nombre es una variación del de su entrenador, Aminishiki.

Este luchador comenzó en el mundo del sumo en Ucrania cuando tenía 7 años, y terminó tercero en el Campeonato Mundial de Sumo Infantil en 2019. También tiene experiencia en lucha libre.

A raíz de la invasión rusa, Aonishiki viajó a Japón desde Alemania. En la primavera de 2022 comenzó a entrenar en la Universidad de Kansai. En diciembre de ese mismo año se unió al establo Ajigawa como aprendiz, y se presentó al examen de nuevos aprendices en 2023, debutando como profesional en el torneo de otoño, en septiembre.

Ucrania es el cuarto país de Europa que produce un rikishi capaz de ganar torneos después de Bulgaria, Estonia y Georgia. Aonishiki podría convertirse en el primer luchador de Ucrania en ascender a la categoría de ōzeki, la segunda más alta en el ranking.



Aonishiki (tercero desde la izquierda, en la fila posterior) en una fotografía conmemorativa con competidores ucranianos en la Copa Hakuhō para estudiantes de la escuela primaria y secundaria, en el pabellón de sumo de Ryōgoku, en Tokio, el 11 de febrero de 2025. (© Kyōdō)

(Imagen del encabezado: Aonishiki, a la derecha, tras su victoria en el torneo de gran sumo en el Fukuoka Kokusai Center, el 23 de noviembre de 2025. © Jiji.)