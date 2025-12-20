Más del 40 % de las japonesas de 18 años confían en la primera ministra Takaichi

Japón suele quedar en la parte inferior del Índice de Brecha de Género del Foro Económico Mundial, y destaca especialmente su desigualdad en el ámbito político. Este año, no obstante, ha marcado un hito con el nombramiento de una mujer para el cargo de primera ministra.

La juventud japonesa pone sus esperanzas en la nueva primera ministra

El 21 de octubre de 2025, Takaichi Sanae, presidenta del Partido Liberal Democrático (PLD), fue elegida primera ministra en una sesión plenaria de la Cámara de Representantes (Cámara Baja), la primera mujer en liderar el Gobierno en la historia constitucional de Japón.

Para medir las opiniones de la juventud, la Fundación Nippon realiza la Encuesta sobre la conciencia de los jóvenes de 18 años de forma periódica. A principios de noviembre de 2025, se preguntó a 1.000 personas de entre 17 y 19 años de todo el país sobre el “cambio de primer ministro”.

La impresión más común sobre el nombramiento de la primera mujer como primera ministra fueron las “nuevas expectativas” (35,8 %). Hubo una diferencia significativa por género: mientras que el 27,7 % de los hombres respondió que tenía “expectativas”, este porcentaje ascendió al 44,4 % de las mujeres.

En los comentarios libres se pudieron leer opiniones como la siguiente: “Pensé que las cosas no cambiarían mucho al tratarse de un cambio dentro del mismo partido, pero creo que la situación sí ha cambiado, así que ahora tengo expectativas”. Se cree que eventos como la reunión con el presidente estadounidense Donald Trump, inmediatamente después de su toma de posesión, dejaron una fuerte impresión.

Por otro lado, solo el 1,3 % de los encuestados manifestó “ansiedad”. El número de personas con una visión negativa debido únicamente a que Takaichi es mujer fue muy minoritario.

La principal expectativa depositada en la primera ministra Takaichi fue respecto a su “convicción para mejorar Japón” (30,5 %). Le siguieron su “sentido internacional” (23,7 %) y su “sinceridad” (22,7 %).

Aunque el Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón) se unió a la coalición del PLD bajo la fórmula de cooperación externa del Gabinete, el Gobierno sigue siendo una minoría parlamentaria al no alcanzar la mayoría en ninguna de las dos cámaras (de Representantes y de Consejeros).

Cuando se preguntó sobre “lo necesario para estabilizar la política“, el 20,7 % del total eligió el “liderazgo del primer ministro”. El siguiente punto más indicado fue el “partido de oposición responsable” (15,1 %), lo que indica una expectativa de que la oposición sea más que una mera fuerza de resistencia.

En cuanto a lo que Japón debería priorizar en el futuro, la “fortaleza económica” (43,9 %) y la “libertad y paz” (34,3 %) ocuparon los primeros lugares. El apoyo a la “fortaleza económica” fue mayor entre los hombres, mientras que la “libertad y paz” recibió más apoyo de las mujeres.

(Imagen de encabezado: la primera ministra Takaichi Sanae - Jiji Press.)