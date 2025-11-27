‘Kokuhō’ se convierte en la película japonesa de imagen real más taquillera a nivel nacional

Kokuhō se ha convertido en la película japonesa de imagen real más taquillera de la historia, batiendo el récord de recaudación por primera vez en más de veinte años.

El 25 de noviembre de 2025 Tōhō anunció que la película Kokuhō había acumulado una taquilla de 17.380 millones de yenes hasta el día anterior al anuncio, lo cual la convirtió en la obra más taquillera de la historia de Japón, colocándola ligeramente por delante de la cinta de 2003 Odoru daisōsasen za mūbī tsū – reinbō burijji wo fusa seyo! (Bayside Shakedown 2), que había recaudado 17.350 millones. Más de 12,3 millones de espectadores la vieron en salas de cine, cerca de uno de cada tres habitantes del país.

La película, dirigida por Lee Sang-il, es una adaptación de la novela homónima de Yoshida Shūichi. Yoshizawa Ryō da vida al protagonista, Kikuo, nacido en una familia de la yakuza, pero criado por un actor de kabuki de prestigioso linaje junto a su propio hijo, Shunsuke, al que interpreta Yokohama Ryūsei. La épica trama cubre cincuenta años, a medida que los dos amigos y rivales siguen sus caminos artísticos. El kokuhō del título se refiere a los “tesoros nacionales”, un apelativo que se llega a aplicar a los mejores actores de kabuki con reverencia.

Kokuhō también ha sido seleccionada para representar a Japón en la categoría de Mejor Largometraje Internacional en los Premios de la Academia de Hollywood, y se estrenará en salas de Norteamérica en 2026.

Las películas japonesas más taquilleras de la historia, a nivel nacional

Datos de Kōgyō Tsūshinsha, a 24 de noviembre de 2025. Los títulos con estrella son películas de animación.

★Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train (2020), 40.800 millones de yenes ★Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (2025), 38.200 millones de yenes ★Sen to Chihiro no kami kakushi (El viaje de Chihiro, 2001), 31.700 millones de yenes ★Kimi no na wa (Tu nombre, 2016), 25.200 millones de yenes ★One Piece Film Red (2022), 20.300 millones de yenes ★Mononoke hime (La princesa Mononoke, 1997), 20.200 millones de yenes ★Hauru no ugoku shiro (El castillo ambulante, 2004), 19.600 millones de yenes Kokuhō (2025), 17.380 millones de yenes Odoru daisōsasen za mūbī tsū – reinbō burijji wo fusa seyo! (Bayside Shakedown 2, 2003), 17.350 millones de yenes ★The First Slam Dunk (2022), 16.700 millones de yenes



(© Yoshida Shūichi / Asahi Shimbun Publications; © 2025 Comité de Producción de Kokuhō)

Material de referencia

Datos de las películas japonesas más taquilleras de la historia (en japonés) de Kōgyō Tsūshinsha.

(Imagen del encabezado: © Yoshida Shūichi / Asahi Shimbun Publications; © Comité de Producción de Kokuhō.)