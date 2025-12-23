Diciembre es el mes en el que más incendios se producen en Japón

El número de incendios en Japón aumenta de forma notable en diciembre, ya que el invierno es la época más seca y ventosa del año.

Según la Estadística de incendios de 2024 (versión final) publicada recientemente por la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres, en promedio, en 2024 se registraron 101 incendios por día, o un incendio cada 14 minutos. Por tipo de incendio, hubo 20.972 en edificios, 831 incendios forestales, 3.546 de vehículos, 62 en barcos, 3 en aviones y 11.727 incendios de otro tipo.

Las víctimas mortales por incendios residenciales (excluyendo los suicidios por incendio provocado) ascendieron a 1.030. De ellas, 779 eran personas mayores de 65 años, lo que supone un aumento de 17 con respecto al año anterior.

Diciembre es el mes con mayor número de incendios

Los meses con mayor número de incendios son diciembre, enero, marzo y abril, por este orden, lo que muestra claramente un fuerte aumento de la incidencia a partir de finales de año. La alta frecuencia de incendios en invierno y principios de primavera se debe al aire seco y al hecho de que estas son las estaciones más ventosas del año.

Las causas de los 37.141 incendios fueron, por orden de frecuencia: el tabaco, con 3.058 casos (8,2 %); las hogueras, con 2.781 casos (7,5 %); las cocinas, con 2.718 casos (7,3 %); los aparatos eléctricos, con 2.577 casos (6,9 %), y los incendios provocados, con 2.377 casos (6,4 %). En cuanto a los incendios provocados, si se suman los “presuntos incendios provocados”, el total asciende a 3.904 casos (10,5 %), lo que los convierte en la principal causa de incendios.

La causa más común de los incendios residenciales fueron las cocinas, seguidas de los aparatos eléctricos, el tabaco, los dispositivos con cables y el cableado eléctrico o telefónico, etc.

Según la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres, el número total de incendios (cifra aproximada) en la primera mitad de 2025 (de enero a junio) fue de 21.525, lo que supone un aumento del 8,8 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Entre las víctimas mortales de incendios residenciales, 469 eran personas mayores de 65 años, lo que representa un aumento del 5,9 % respecto al mismo periodo de 2024.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: incendio en Saganoseki, ciudad de Ōita. Noche del 18 de noviembre de 2025 - Jiji Press.)