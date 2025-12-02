La identificación My Number sustituye a las tarjetas del seguro de salud en Japón

La identificación My Number sustituye a las tarjetas del seguro de salud en JapónSalud Sociedad
Una nueva forma de acceder a la atención médica
Las tarjetas del seguro de salud nacional dejaron de poder usarse el 1 de diciembre de 2025, un paso más en la transición hacia el uso de la identificación My Number con la información del seguro sanitario incorporada. A partir del 2 de diciembre, las personas atendidas en centros sanitarios deberán presentar este tipo de tarjeta My Number o un certificado de elegibilidad (shikaku kakuninsho).
No obstante, para evitar confusiones, el Gobierno anunció que las instituciones médicas podrían aceptar tarjetas del seguro de salud caducadas hasta marzo de 2026.
Enero de 2016
El Gobierno comienza a emitir las tarjetas My Number.
↓
Marzo de 2021
Las tarjetas My Number pueden incorporar la información del seguro sanitario para ser usadas de forma similar a las tarjetas del seguro de salud convencionales.
↓
Diciembre de 2024
Comienza la transición plena hacia el uso de las tarjetas My Number en las instituciones sanitarias. El Gobierno deja de emitir tarjetas del seguro de salud.
↓
1 de diciembre de 2025
Caducan las tarjetas del seguro de salud nacional.
↓
2 de diciembre de 2025
Transición principal al uso de las tarjetas My Number con información del seguro de salud. Las personas que utilicen instituciones médicas deben presentar la tarjeta My Number con la información del seguro o un certificado de elegibilidad.
↓
Hasta marzo de 2026
Las instituciones médicas pueden aceptar, a modo de excepción, las tarjetas del seguro de salud caducadas.
Qué hacer si no se dispone de la tarjeta My Number con la información del seguro de salud
Ejemplo 1
No tengo la tarjeta My Number / Tengo la tarjeta My Number, pero no deseo incorporar la información del seguro de salud
Es posible usar en su lugar un certificado de elegibilidad (shikaku kakuninsho) emitido por la aseguradora. No es necesario solicitarlo, y las personas aseguradas, así como las personas dependientes, deben haberlo recibido a mediados de noviembre. Las personas que no lo tengan por alguna razón deben contactar con sus aseguradoras.
Ejemplo 2
Tengo la tarjeta My Number y quiero incorporar la información del seguro de salud
No existe una tarjeta sanitaria separada para My Number. Basta con registrar la tarjeta My Number estándar para incorporar la información del seguro médico.
A continuación se presentan tres formas de registrarla:
- Colocar la tarjeta My Number en un terminal de registro en un centro médico o farmacia. El registro se completa mediante reconocimiento facial para confirmar la identidad.
- En un cajero automático de Seven Bank (en las tiendas de conveniencia Seven Eleven). Se debe pulsar el botón “Otros servicios” y seguir las instrucciones. Las tiendas de conveniencia están abiertas las 24 horas (se requiere la tarjeta My Number y el número PIN).
- Acceder al portal My Number (Mynaportal) desde un teléfono inteligente o un ordenador y completar el procedimiento.
Ejemplo 3
No tengo la tarjeta My Number, pero quiero solicitarla
Entre el verano y el otoño de 2022 se envió por correo ordinario un formulario de solicitud de la tarjeta My Number con un código QR para solicitarla a través de internet. Hay tres formas de realizar la solicitud.
- Solicitud por correo ordinario: los formularios pueden descargarse en varios idiomas.
- Solicitud en el PC o teléfono inteligente (solo en japonés)
- Solicitud en algunas cabinas fotográficas
Póngase en contacto con su municipio si no conoce su número My Number o no encuentra su formulario de solicitud.
Material de referencia
- Información sobre qué es la tarjeta My Number con función de seguro médico y cómo utilizarla, una guía rápida y cómo recibir atención médica sin ella (todo en japonés) proporcionada por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.
