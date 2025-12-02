La identificación My Number sustituye a las tarjetas del seguro de salud en Japón

Como parte de los esfuerzos gubernamentales para fomentar el uso de la tarjeta My Number con la información del seguro de salud incorporada, las tarjetas del seguro de salud nacional estándar caducaron el 1 de diciembre. Explicamos la situación y qué se puede hacer en adelante.

Una nueva forma de acceder a la atención médica

Las tarjetas del seguro de salud nacional dejaron de poder usarse el 1 de diciembre de 2025, un paso más en la transición hacia el uso de la identificación My Number con la información del seguro sanitario incorporada. A partir del 2 de diciembre, las personas atendidas en centros sanitarios deberán presentar este tipo de tarjeta My Number o un certificado de elegibilidad (shikaku kakuninsho).

No obstante, para evitar confusiones, el Gobierno anunció que las instituciones médicas podrían aceptar tarjetas del seguro de salud caducadas hasta marzo de 2026.

Enero de 2016 El Gobierno comienza a emitir las tarjetas My Number. ↓ Marzo de 2021 Las tarjetas My Number pueden incorporar la información del seguro sanitario para ser usadas de forma similar a las tarjetas del seguro de salud convencionales. ↓ Diciembre de 2024 Comienza la transición plena hacia el uso de las tarjetas My Number en las instituciones sanitarias. El Gobierno deja de emitir tarjetas del seguro de salud. ↓ 1 de diciembre de 2025 Caducan las tarjetas del seguro de salud nacional. ↓ 2 de diciembre de 2025 Transición principal al uso de las tarjetas My Number con información del seguro de salud. Las personas que utilicen instituciones médicas deben presentar la tarjeta My Number con la información del seguro o un certificado de elegibilidad. ↓ Hasta marzo de 2026

Las instituciones médicas pueden aceptar, a modo de excepción, las tarjetas del seguro de salud caducadas.

Qué hacer si no se dispone de la tarjeta My Number con la información del seguro de salud

Ejemplo 1

No tengo la tarjeta My Number / Tengo la tarjeta My Number, pero no deseo incorporar la información del seguro de salud

Es posible usar en su lugar un certificado de elegibilidad (shikaku kakuninsho) emitido por la aseguradora. No es necesario solicitarlo, y las personas aseguradas, así como las personas dependientes, deben haberlo recibido a mediados de noviembre. Las personas que no lo tengan por alguna razón deben contactar con sus aseguradoras.

Ejemplo 2

Tengo la tarjeta My Number y quiero incorporar la información del seguro de salud

No existe una tarjeta sanitaria separada para My Number. Basta con registrar la tarjeta My Number estándar para incorporar la información del seguro médico.

A continuación se presentan tres formas de registrarla:

Colocar la tarjeta My Number en un terminal de registro en un centro médico o farmacia. El registro se completa mediante reconocimiento facial para confirmar la identidad.

en un centro médico o farmacia. El registro se completa mediante reconocimiento facial para confirmar la identidad. En un cajero automático de Seven Bank (en las tiendas de conveniencia Seven Eleven). Se debe pulsar el botón “Otros servicios” y seguir las instrucciones. Las tiendas de conveniencia están abiertas las 24 horas (se requiere la tarjeta My Number y el número PIN).

(en las tiendas de conveniencia Seven Eleven). Se debe pulsar el botón “Otros servicios” y seguir las instrucciones. Las tiendas de conveniencia están abiertas las 24 horas (se requiere la tarjeta My Number y el número PIN). Acceder al portal My Number (Mynaportal) desde un teléfono inteligente o un ordenador y completar el procedimiento.



Los terminales específicos de las instituciones médicas y farmacias se pueden usar para el registro. (© Pixta)

Ejemplo 3

No tengo la tarjeta My Number, pero quiero solicitarla

Entre el verano y el otoño de 2022 se envió por correo ordinario un formulario de solicitud de la tarjeta My Number con un código QR para solicitarla a través de internet. Hay tres formas de realizar la solicitud.



El sobre con los detalles de la tarjeta My Number tiene este aspecto. (© Pixta)

Solicitud por correo ordinario: los formularios pueden descargarse en varios idiomas.

pueden descargarse en varios idiomas. Solicitud en el PC o teléfono inteligente ( solo en japonés)

solo en japonés) Solicitud en algunas cabinas fotográficas

Póngase en contacto con su municipio si no conoce su número My Number o no encuentra su formulario de solicitud.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)