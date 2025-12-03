La variante K de la gripe se propaga por todo Japón: 39 prefecturas en alerta

En 2025 la gripe está causando estragos en Japón mucho antes que otros años. Se recomienda seguir medidas básicas para evitar el contagio, como lavarse las manos y usar mascarilla.

Datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón revelan que el número de nuevos contagios de gripe reportados entre el 17 y el 23 de noviembre en 3.000 centros médicos de todo el país ascendió a 196.895. La media de nuevos infectados por centro médico fue de 51,12, es decir, 1,35 veces más que los 37,73 de la semana anterior.

En 39 prefecturas, la cifra supera los 30 casos por centro médico, un nivel de alerta. En particular, los contagios se están propagando rápidamente al norte de la región de Kantō, empezando por Miyagi (89,42 casos), Fukushima (86,71) e Iwate (83,43). Un total de 8.817 instituciones, incluidos jardines de infancia, guarderías y escuelas de primaria, secundaria e instituto, adoptaron medidas como cierres temporales de aulas o suspensión completa de las actividades.

Según la Agencia Nacional de Investigación para la Gestión de Crisis Sanitarias, el 94 % de los virus de la gripe detectados en las cinco semanas entre el 31 de octubre al 23 de noviembre pertenecían al subtipo AH3, y dentro de este se está extendiendo especialmente una variante conocida como “subclado K”. Dado que la vacuna de la temporada 2025-2026 se basa en una línea diferente a la del subclado K, aún se desconocen los detalles sobre su eficacia. Se insta a reforzar las medidas básicas de prevención, como el lavado de manos, la ventilación y el uso de mascarilla en situaciones de aglomeración.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: Pixta.)